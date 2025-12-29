Sube el precio de la vivienda en el país un 13,1%: estas son las ciudades que más aumentaron. (Fuente: archivo).

El precio medio de la vivienda nueva y usada en España cerrará este año en 2091 euros por metro cuadrado, un 13,1% más que hace un año y un 10% más si no se tiene en cuenta el efecto de la inflación, según los datos preliminares facilitados este lunes por la empresa de tasación Tinsa.

Asimismo, según el último Informe de Tendencias del Sector Inmobiliario (Vivienda Nueva) publicado hoy por la Sociedad de Tasación, se trata del mayor incremento interanual de los últimos 19 años.

En comparación con el trimestre anterior, los precios se encarecieron un 3,5%, impulsados por el tirón de los polos de creación de empleo, sobre todo en Madrid y Barcelona, y por los principales focos turísticos.

El año 2025 finalizará con un volumen próximo a las 550.000 transacciones, un 50% de ellas financiadas por hipotecas, según los últimos datos publicados por el Consejo General del Notariado. Se observa, no obstante, una ralentización del ritmo de crecimiento de las compraventas que podría indicar un escenario de demanda “próxima a máximos”.

¿Cuáles son las ciudades que más aumentaron los precios de la vivienda?

De las 52 capitales de provincia españolas, en 20 de ellas la vivienda se encareció más del 10% en comparación interanual, frente a las 15 del trimestre anterior.

En ese sentido, las ciudades en las que más aumentó el precio de la vivienda son las siguientes:

Madrid- la capital en la que más subieron los precios, casi un 21%

Valencia- 17,5%

Palma de Mallorca- 15,3%

Murcia- 14,9%

Alicante- 14,7%

Fuente: narrativas-spin-es

¿Cómo estará el precio de la vivienda en 2026?

En 2026 se espera que se mantenga el volumen de compraventas y que los precios aumenten entre un 5 y un 10%, en el actual contexto de escasez de oferta de vivienda, en línea con una “ gradual estabilización de la demanda y la progresiva aunque aún insuficiente incorporación de viviendas al parque ”, dice Tinsa.

El valor medio en España es un 3,3% inferior al del máximo de 2007, explica Tinsa, que añade que, en términos reales (descontando el efecto de la inflación), ninguna capital, provincia o región ha superado los precios de la burbuja.

Por su parte, la Sociedad de Tasación cifra la subida interanual del precio de la vivienda nueva en el 8,9% y la intersemestral en el 4,7%, lo que da lugar, según sus datos, a un nuevo máximo histórico de 3298 euros el metro cuadrado, en un contexto de demanda creciente, condiciones de financiación atractivas y oferta limitada, especialmente en determinados mercados.