El test de la deuda en pesos: hasta dónde puede ceder Martín Guzmán para bajar la asistencia del BCRA

En un contexto de aumento del gasto y mayor asistencia del Banco Central, el ministerio de Economía saldrá a buscar $ 170.000 millones en el mercado local el viernes para cerrar el financiamiento del mes, mientras los economistas advierten que en los próximos meses la búsqueda de deuda en el mercado deberá acelerarse para cumplir con la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El viernes pasado captó $783.500 millones, con títulos atados a la inflación y una parte menor atada al dólar que pasó el test pero hacia adelante, los economistas advierten que " el financiamiento monetario estará restringido y los fondos tendrán que venir del mercado ".

"No sólo la meta de reservas internaciones, sino que también la de déficit fiscal empieza a complicarse para su cumplimiento. Con gasto corriente creciendo por encima de los recursos no se avizora un comportamiento prudente del Tesoro para alcanzar el 2,5% del PBI de déficit primario", indicaron los analistas de LCG. En ese marco, el financiamiento monetario al Tesoro acordado con el FMI para este año no debe superar el 1% del PBI.

Esa cifra representa unos $ 705.200 millones para el año, por lo que con los adelantos realizados por el BCRA hasta la semana pasada, el Gobierno ya consumió en cuatro meses y medio un 54% de ese cupo. En mayo, además, se pagaron $ 200.000 millones de refuerzo de Anses que para los economistas podrían haber sido financiados en parte con asistencia del Central. Ante una consulta de El Cronista, las fuentes oficiales no detallaron el origen de los fondos o la reasignación de partidas para cubrir ese refuerzo.

Ante la necesidad de fondearse más en el mercado, los economistas sostienen que "resulta difícil para el área de Finanzas cumplir con un objetivo estructural que es trasladar deuda al tramo medio de la curva", agregaron desde LCG. En ese sentido, detallaron que "es esperable que finalmente el Tesoro tenga que emitir lo que el mercado desea a riesgo de que se le regateé el financiamiento, principalmente a medida que pase el año y la incertidumbre reine nuevamente".

el menú de la licitación

En la convocatoria del viernes 27, Economía incluyó en el menú de la licitación siete títulos en pesos, algunos a tasa fija, variable, otros vinculados al dólar o la variación de precios, como parte de su programa de financiamiento.

Para los Fondos Comunes de Inversión ofrecerá en una Letra de Liquidez a descuento con vencimiento el 30 de junio. Para el Programa de Creadores de Mercado cuatro Letras del Tesoro, habrá una a tasa variable más 14% con vencimiento el 16 de agosto, otras dos a descuento, una pagadera el 31 de agosto y otra el 31 de octubre, y una cuarta, ajustada por CER (inflación) a descuento y cierre el 19 de mayo del 2023.

El mercado demanda más títulos vinculados a la inflación como las Lecer, pero las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional también llevan a limitar esos instrumentos, que generan un mayor aumento de la deuda en medio de estimaciones de inflación que siguen en alza. Del 60% los economistas ya recalcularon proyecciones al 70% y en algunos casos volvieron a actualizarse al 75% , como indicaron los economistas de LCG.

El Gobierno deberá presentar las nuevas estimaciones de inflación en el marco del decreto que actualizará el Presupuesto 2022, que no fue aprobado por el Congreso y que se debía aggionar en abril según la hoja de ruta del programa de Facilidades Extendidas. Las estimaciones se discuten con el staff del FMI en el marco de la primera revisión .

Además, licitarán dos bonos para quienes no forman parte del Programa de Creadores de Mercado, uno de ellos a Tasa Badlar Privada más 5%, con vencimiento el 18 de abril del 2024 y un segundo ajustado por CER, mas 1,80% pagadero el 9 de noviembre del 2025.