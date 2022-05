El "nuevo" Precios Cuidados: aumentos por consenso y la mira puesta en el abastecimiento

La salida de Roberto Feletti y el ingreso de Guillermo Hang a la Secretaría de Comercio Interior le habilita un nuevo escenario de discusión a las empresas alimenticias. Entienden que el cambio de nombres pueden traccionar dos cuestiones que, para el sector, resultan claves.

Una de ellas es la continuidad del programa Precios Cuidados. La duda no pasa por si se mantendrá o no - el Gobierno no tiene pensado darlo de baja -, sino por la forma en que se implementará.

Sin Roberto Feletti, el kirchnerismo quitó a su último bastión de la lucha contra la inflación



La gran discusión pasa estrictamente por cómo se manejará la política de precios, sin que esto repercuta en forma directa sobre el abastecimiento de los productos .

Es que el estancamiento de los valores de los artículos que forman parte de la canasta de Precios Cuidados -con incrementos trimestrales muy por debajo de la inflación- agrandó la brecha entre lo que cuestan los productos regulados y los que no lo están. De hecho, hoy hay casos en los que esa diferencia supera el 100% .

Esto lleva a que el nivel de producción de las alimenticias no llegue a empardar la demanda -en varios tramos de la gestión de Feletti se las acusó de desabastecer a los comercios-, que es muy alta debido justamente a lo conveniente que resultan los precios. Así, uno de los objetivos que tendrá Hang será reducir la brecha entre los productos de Precios Cuidados y el resto .

Debuta Guillermo Hang en Comercio: qué decía sobre inflación y control de precios y cómo será la nueva política



Para las empresas, al mismo tiempo, será una forma de recuperar los márgenes de rentabilidad que entienden que pierden a raíz de las magras actualizaciones de Precios Cuidados.

Según comentaron a El Cronista las fuentes consultadas, la idea de la Secretaría de Comercio será ahora consensuar lo que tenga que ver con los precios , no dejando las decisiones a la industria, pero sí tratando de ser algo más elástico con las políticas de precios.

"Lo que se quiere evitar es imponer cosas que luego no se pueden cumplir o que terminan por no colaborar con el objetivo del programa", afirmaron las fuentes.

El Gobierno no está dispuesto a dar de baja programas Precios Cuidados, pero sí entiende que la política de precios en este sentido debe tener en cuenta el nivel de abastecimiento de los comercios

En definitiva, el Gobierno tiene claro que Precios Cuidados -y el resto de los programas que van en el mismo sentido- pueden ser un buen atajo para que los consumidores de bolsillos flacos accedan a algunos productos, aunque el manejo real de la inflación no depende de esta herramienta .

sin culpas

A la par de esto, lo que pretenden lograr los industriales es lograr que el Gobierno deje de instaurar "la idea de que somos los culpables de la inflación" , tal como aseguró a El Cronista el ejecutivo de una alimenticia.

"Se ve que cambió de opinión, ahora le habla a parte del Gobierno": el enojo de la industria con Alberto Fernández



"Cuando el Gobierno debe explicar por qué no bajan los índices a nivel nacional, la excusa es el contexto internacional. Pero cuando se argumenta sobre el alza en alimentos en particular, resulta que aplicamos subas desmedidas y antojadizas", se quejó el empresario.

En esta línea, el presidente de la Coordinadora de Productos Alimenticios (Copal) y de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, mantuvo este martes esa línea y afirmó que "el problema de la inflación es mundial".