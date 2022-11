El "subibaja" de las exportaciones: más dólares, menos cantidades y los controles en su momento más caliente

Aunque representan una parte menor frente al nivel de divisas que generan las commodities al país, las economías regionales presentan otras virtudes que derraman en la economía. A partir de un fuerte arraigo en la Argentina profunda, son generadoras de empleo en todas las regiones del país .



Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) el 63% de los productores de la Argentina generan más de u$s 7500 millones anuales, mientras que el otro 37% se enfoca en los grandes commodities -soja y maíz-, que representan la principal fuente de ingreso de divisas al país .

Según datos del Monitor de Exportaciones de las Economías Regionales (MEER), que elabora CAME con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en octubre de 2022 las exportaciones acumuladas en los últimos 12 meses de las economías regionales crecieron 5,9% en dólares, pero cayeron 0,1% en toneladas .

Con este aumento, las producciones regionales alcanzan los u$s 7.649 millones exportados en el período noviembre 2021 - octubre 2022, habiendo importado u$s 1372 millones , lo que arroja un superávit comercial de u$s 6277 millones , un 3,6% más que los 12 meses anteriores.

En el período analizado, de 31 complejos productivos, 21 mostraron crecimiento y 10 caídas, en dólares .



Para dimensionar el impacto en la generación de empleo, Pablo Vernengo, director Ejecutivo de la CAME, explicó que para el ejercicio productivos las 31 economías regionales demandan entre 900.000 y 1,1 millones de trabajadores en forma directa, con una inversión de u$s 4200 millones anuales en capital de trabajo.

El especialista aseguró que existen posibilidades de expandir las exportaciones, pero se necesitan incentivos

. Frente a cultivos que requieren escaza mano de obra, las economías regionales demandan de forma intensiva. En ese sentido, mientras el sector yerbatero u el olivícola necesitan más de 100 jornales por hectárea, la misma superficie de soja se cosecha con menos de una persona.

Los destacados

El complejo con mayor crecimiento en los 12 meses, con un 64,5%, es el de ovoproductos, que exportó u$s 13,7 millones entre noviembre de 2021 y octubre de 2022.

Luego, el algodonero, con ventas al exterior por u$s 219,6 millones , mostró un incremento de 41% interanual.

Con un crecimiento del 40,4%, el complejo girasolero, exportó u$s 35,5 millones. Aunque, en este caso, los productores de las economías regionales considerados en el monitor sólo participan del 2% del total exportado por este complejo.



El tabacalero liquidó u$s 289,5 millones, representando un 38,9% más que el período anterior.



En volumen

En el período noviembre 2021 - octubre 2022, las economías regionales alcanzaron los 6,4 millones de toneladas exportadas, lo que representa un 0,1% menos que en el período anterior (noviembre 2020 - octubre 2021).

De los 31 complejos analizados, y dentro de los de mayor incidencia en el total del volumen exportado, lideran los complejos: manisero con el 12,1% del volumen, seguido por el legumbrero con 10,7, el citrícola con 8,5%, el vitivinícola con el 7,9% y el de carne de pollo con el 3,8%.

En los últimos 12 meses, estos 5 complejos explicaron el 42,9% de las exportaciones en volumen de las economías regionales de Argentina, según el informe técnico de CAME.

Sin embargo, entre los mejores resultados alcanzados, encabeza el complejo especiero que exportó 9.267 toneladas en el período analizado, lo que representa un crecimiento del 43,9% interanual .

Luego, el complejo de ovoproductos, de noviembre 2021 a octubre 2022, alcanzó las 2.458 toneladas exportadas, mostrando un incremento del 36,2% en los últimos 12 meses.



En tanto, el legumbrero, con un total de 689.112 toneladas exportadas, logró un crecimiento del 27,7% en volumen mientras que, el tabacalero, creció 21,5% con 81.214 toneladas exportadas

Según el Monitor de CAME, el ranking de los 8 complejos productivos de Argentina que más crecieron en volumen lo completan el ovícola, yerba, lácteos y girasol.

Mejores y peores precios

Finalmente, al analizar el valor de la tonelada exportada , el informe refleja que el complejo algodonero tuvo un incremento en valor por tonelada FOB del 29,6%, pasando de u$s 1.313,1 promedio en el período noviembre 2020 - octubre 2021 a u$s 1.701,4 promedio en el período noviembre 2021 - octubre 2022.

Le sigue el complejo girasolero, con un incremento del 26,4% promedio (u$s 899,4), y el ganadero con un 25,5% promedio (u$s 5.744,8).