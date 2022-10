Más allá de la soja: los siete alimentos que más dólares le generan a la Argentina

Anclados a las características de su región, los principales sectores productivos distribuidos por la Argentina componen un conjunto de más de 30 cadenas de valor, que producen una variedad de productos que se consumen tanto en el mercado interno como en el exterior .

En el ranking mundial, más allá de commodities como la soja que sólo el último mes liquidó más de u$s 8.000 millones , entre la inmensa variedad de productos que despacha, la Argentina es el principal exportador de 7 productos.

El podio exportador a nivel global lo encabezan e l jugo de limón, la yerba mate, el aceite de maní, el aceite esencial de limón, los porotos secos, el salvado y los residuos de cereales ; mientras que, productos como miel, ajo, jugo de uva, maíz, preparaciones de maní, ciruelas, garbanzos, peras y té se ubicada entre los primeros 5 exportadores del mundo .

Tomando en cuenta las estimaciones de Comtrade y del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec), un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) comparó las exportaciones de las economías regionales y la participación de cada cadena de valor en los últimos quince años, y encontró que, en 2021, este conjunto de productos ingresó 9.280 millones de dólares, acercándose al máximo de 2012 cuando se alcanzaron u$s 9.937 millones.

En los primeros 7 meses del año, los productos de las economías regionales ingresaron más de u$s 8.000 millones

El complejo lácteo se posicionó en primer lugar anotando u$s 1.141 millones en todo el 2021 ; seguido por la industria frutícola ( u$s 1.130 M ), la vitivinícola ( u$s 1052 M ) y el sector manisero ( u$s 1.039 M ); en tanto que, al tomar el complejo girasol y los aceites, se destacan entre las economías regionales que más valor agregado han producido, totalizando u$s 1.293 millones .

En cuanto a toneladas exportadas, desde la BCR señalan que, durante 2021, las economías regionales totalizaron 9,3 millones de toneladas (Mt) entre todos los sectores y, con la misma tendencia en torno a las participaciones; con la industria del girasol y los aceites anotando 1,8 Mt, la industria forestal totalizó 1,16 Mt y la frutícola con 1,1 Mt, aunque creciendo también el sector hortícola, el algodón y el maní.

Al analizar las estimaciones de exportación por productos a lo largo del año, según el último informe de Economías Regionales presentado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, en los primeros siete meses del 2022, las exportaciones no tradicionales y de economías regionales alcanzaron los u$s 8.241 millones , un 15% por encima de igual período del año anterior. Sin embargo, la participación de las economías regionales sobre el sector agroindustrial en su conjunto (23%) no ha variado en el mismo lapso.

Por último, el informe destaca que los productos de la pesca, el aceite esencial de limón y el aceite de oliva entre los más altos en términos de dólares por tonelada .

impulso exportador

Luego del cierre del esquema especial de liquidación del ´"dólar soja", en respuesta a uno de los planteos que realizó el sector agropecuario, el ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó la creación de dos fondos por un total de $ 72.000 millones para fomentar a las economías regionales y financiar a pequeños productores que no participaron del Programa de Incremento Exportador (PIE).

"Aspiramos a que nos permita más de 300 mil hectáreas adicionales de superficie sembrada para el año que viene para sostener los niveles en términos de volumen que la Argentina puede exportar en 2023", señaló Massa.

Además, se creó otro fondo de $32.000 millones destinado para sectores como tabaco, lana, arroz, los cítricos hasta las economías de pequeña escala y la vitivinicultura.

Por su parte, durante la 42° Reunión Ordinaria del Consejo Federal Agropecuario, el titular de la cartera, Juan José Bahillo, le aseguró al sector que " con el volumen político y el respaldo profesional para acompañar los distintos desafíos que plantean a nivel local las diferentes regiones del país ".

para nosotros todas son igual de importantes", destacó Bahillo al señalar que "las economías regionales son las que más gravitan en la economía del interior del país, en la generación de empleo, y en el fortalecimiento local".