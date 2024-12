Más dólares para las provincias: creció 30% el ingreso de divisas de un sector clave

El Monitor de Exportaciones de las Economías Regionales (MEER) de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) cerró octubre con un destacado incremento en las exportaciones de las economías regionales del 29,3% en dólares y del 23,4% en toneladas.

Con estos resultados, la actividad liquidó u$s 8777 millones, el monto más alto desde enero de 2023 que, al contrastar con la demanda de importaciones por u$s 914 millones, arroja un superávit comercial de u$s 7.863 millones.

Tras haber sufrido tres sequías seguidas y heladas tempranas que afectaron los niveles de producción, "el sector demuestra así un gran poder de recuperación", destacó el relevamiento y señaló que, en la comparación interanual, en el período octubre/2023 y noviembre/2024 se ingresaron u$s 1.990 millones más y se comercializaron 1,3 millones de toneladas.

El precio promedio de exportación alcanzó los u$s 1.233 por tonelada; además se observaron aperturas de nuevos mercados y una alta volatilidad de los precios internacionales .

Buen clima

En el análisis por complejo, el informe de CAME destaca que el azucarero fue el de mayor crecimiento, con un aumento del 629,8% en exportaciones, alcanzando los u$s 322,6 millones.

Los principales destinos fueron Estados Unidos (u$S 191,1 millones), Chile (u$s 90,6 millones) y Canadá (u$s 21,9 millones), concentrando el 94,1% de las operaciones. En volumen, se exportaron 456.115 toneladas, un 411,4% más que el período anterior, con un precio promedio de u$s 707,2 por tonelada. Este incremento se atribuye a un buen año climático que permitió exportar excedentes.

Además, sobresalió el Complejo algodonero que registró un aumento del 159,2%, con exportaciones por u$s 198,4 millones. Los destinos más relevantes fueron Pakistán ( u$s 75,3 millones), Vietnam ( u$s 51,3 millones) y China ( u$s 24,1 millones), representando el 75,9% de las ventas.

En volumen, alcanzó 162.582 toneladas, un incremento del 151,5%, con un precio promedio de u$s 1.220,3 por tonelada, un 3,1% más que el año anterior.

En paralelo, sobre la distribución de las exportaciones por región según el domicilio fiscal de los productores el informe señaló que Buenos Aires y CABA representan el 50,8% del total exportado, con ingresos por u$s 4.459,3 millones, un incremento interanual del 32,9%. El complejo porcino y caprino fue el más destacado, generando u$s 433,4 millones (9,7% del total regional).

En tanto la región Centro, integrada por Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe concentró el 19,4% de las exportaciones, con u$s 1.701,8 millones. Córdoba lideró con u$s 804,8 millones, mientras que el complejo manisero fue el más representativo, generando u$s 1.004,4 millones (59% del total regional).

Por último, respecto a los destinos de exportación Europa ocupó el podio, como el principal punto de despacho, con el 32,6% de las ventas totales y un ingreso de u$s 2.858,8 millones, un aumento del 24,9% respecto al año anterior. Países Bajos se posicionó como el principal receptor, con u$s 619,9 millones, debido a la importancia del puerto de Róterdam como centro logístico.

En las ventas al continente europeo predominó el complejo manisero, que generó u$s 1.068,3 millones, representando el 37,4% de las exportaciones regionales al continente.