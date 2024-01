El secretario de Seguridad nacional condenó el crimen de Umma: "El Estado provincial tiene que ..."

El secretario de Seguridad de la Nación, Vicente Ventura Barreiro se pronunció esta mañana en una entrevista radial en CNN Radio sobre la muerte de Umma Aguilera, la hija del custodio de Patricia Bullrich que fue asesinada ayer de un balazo en la cabeza por delincuentes durante un intento de robo en el partido de Lomas de Zamora.

Al ser consultado por el curso de la investigación, por la que fue detenido un joven de 22 años con antecedentes penales como principal sospechoso, el funcionario explicó que la Justicia continúa con los allanamientos y que se están tomando "distintas medidas" para esclarecer los hechos.

Sobre la causa, que está a cargo del fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 18 de Lomas de Zamora, Pablo Rossi, detalló que aún se están preservando los resultados para que no filtre "ningún tipo de dato que pueda similar que los presuntos implicados puedan evadirse".

"Me preocupa bastante porque ayer circularon imagenes que no era propias de esta investigación señalando como presuntos autores a gente que no tenía nada que ver" , subrayó Ventura Barreiro al ser entrevistado por CNN Radio, y ratificó que son cuatro los coautores del crimen.

Además, destacó el trabajo en conjunto de las Fuerzas federales con la policía bonaerense. " Están coordinando las acciones muy bien y haciendo todos los esfuerzos con muchísimo profesionalismo".

Sin embargo, enfatizó que "el estado provincial tiene que ser responsable de la seguridad de los bonaerenses", y que "la sociedad se ha cansado de ver que la criminalidad crece y que reclama volver a un estado de orden".

"Los delincuentes tienen que saber que esto no va más. Nosotros aplicamos la ley: no tenemos una ley buena o mala. Vamos hacia aquellos que cometen el delito y no nos dejan tranquilos", sentenció.

"Las fuerzas federales se dedican a la investigación y muy poco al orden urbano. Deberían estar atacando el delito de fondo, haciendo una investigación exhaustiva" , explicó. Además, recalcó que están rediseñando el sistema de seguridad.

Luego de condenar el hecho desde su cuenta oficial de Twitter (X), la ministra de Seguridad descartó esta mañana que el crimen haya tenido alguna motivación distinta al robo. " Nosotros consideramos que ha sido al voleo, que han sido unos delincuentes que vieron un auto saliendo y bueno...no creo que haya otro tipo de hipótesis , por lo menos no es lo que maneja ninguna fuerza de seguridad", subrayó al ser consultada si el hecho podría estar vinculado con el hecho de las tareas de custodia que cumple el padre de la víctima.



Asesinaron a Umma. Estos criminales no tienen perdón. Los vamos a buscar hasta encontrarlos. Estamos junto a sus padres, María Eugenia y Eduardo, en este terrible momento y profundo dolor. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 22, 2024





Los dirigentes políticos que condenaron el crimen de Umma

Luego de que Patricia Bullrich declarará el fallecimiento de la niña de 9 años, la vicepresidenta Victoria Villarruel fue una de las primeras funcionarias en condenar los hechos. "Acaba de fallecer Umma de 9 años asesinada por delincuentes luego de intentar robar a sus padres, ambos integrantes de la Policía Federal Argentina" , escribió en su cuenta oficial de Twitter (X).

Y agregó: "Mi abrazo a la familia y el apoyo de nuestro gobierno a todos los argentinos de bien y a los policías que nos cuidan diariamente. QEPD Umma".

Acaba de fallecer Umma de 9 años asesinada por delincuentes luego de intentar robar a sus padres, ambos integrantes de la Policía Federal Argentina. Mi abrazo a la familia y el apoyo de nuestro gobierno a todos los argentinos de bien y a los policías que nos cuidan... — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) January 22, 2024

También se pronunció el presidente Javier Milei: "Umma tenía 9 años y fue asesinada cobardemente. Envío mis más sinceras condolencias a sus papás, María Eugenia y Eduardo, ambos efectivos de nuestra Policía Federal. Cuentan con mi apoyo y el de todo el Gobierno Nacional".

Umma tenía 9 años y fue asesinada cobardemente. Envío mis más sinceras condolencias a sus papás, María Eugenia y Eduardo, ambos efectivos de nuestra Policía Federal. Cuentan con mi apoyo y el de todo el Gobierno Nacional.



Los delincuentes creen que siguen viviendo en la... — Javier Milei (@JMilei) January 22, 2024

Y cerró: "Los delincuentes creen que siguen viviendo en la Argentina de la impunidad pero se equivocan. Los vamos a encontrar y vamos a hacer que paguen por la vida que se llevaron y por la familia que destruyeron".

En esa misma línea también condeno el hecho el ministro de Defensa, Luis Petri. "Mataron a Umma, una nena de 9 años, hija de 2 miembros de la Policía Federal. Estos criminales tienen que pagar sus consecuencias. Mis condolencias a la familia en este difícil momento", sentenció.

Otros funcionarios que condenaron el hecho fueron la exgobernadora María Eugenia Vidal, el presidente del bloque de diputados, Cristian Ritondo.