Cuenta regresiva para la Mesa del Frente de Todos: quiénes van, qué se discutirá y cómo queda Cristina

Como un duelo pactado Alberto Fernández operó toda la semana en charlas uno a uno con los gobernadores en busca de padrinos para una unidad en la que él figure como gerente y garante. El kirchnerismo hizo lo suyo y este miércoles Máximo Kirchner se reunió con sindicalistas que pidieron por "Cristina candidata" mientras acordaban que las espadas más filosas acudan al encuentro del Frente de Todos en la sede del PJ.

Tal como viene contado El Cronista, el Presidente tuvo cenas con intendentes del Conurbano, con media docena de gobernadores y además charlas a solas o extensas vía telefónica con mandatarios alejados. Es el caso de Omar Perotti con quien acercó posiciones después del enojo del santafesino por lo que considera una ayuda insuficiente en la lucha contra el narcotráfico.

Este miércoles, el Presidente fue a un acto en Florencio Varela con el intendente Andrés Watson y volvió a verse con un grupo de intendentes en Casa Rosada. Ninguno de La Cámpora.

Definiciones en el Frente de Todos: la carta que se guarda el Presidente y el reclamo de los gobernadores - El Cronista



En vísperas de la Mesa del Frente de Todos, Máximo Kirchner activó su plan para resistir en Buenos Aires - El Cronista



En los últimos dos días el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, cursó las invitaciones a la cumbre del Frente de Todos para esta tarde a las 19hs en Matheu 130. A Axel Kicillof le mandó un mensaje y el gobernador de Buenos Aires, que había puesto reparos porque no quería que solo fuera una charla "para las fotos", respondió que participará de la mesa grande de la coalición gobernante. Lo mismo ocurrió con el chaqueño Jorge Capitanich que cambió de opinión y viajará en busca del equilibrio de la mesa.

Está claro que es estrategia y acordada. Por el ala K iría Andrés Larroque aunque su nombre, como el de otros de los participantes, todavía era materia de debate interno. La lista definitiva estará hoy, como si se tratara de un encuentro entre tribus adversas y no entre los aliados de un mismo frente político. Tampoco es fácil acordar el documento en el que se trabajaba en varios despachos oficiales.

De hecho, se pasó de la idea de una mesa reducida con integrantes del PJ, albertistas y kirchneristas, y del Frente Renovador a un encuentro ampliado a sindicalistas -CGT y CTA- y representantes de organizaciones sociales. Finalmente habría cinco gobernadores y también algunos ‘minigobernadores' como llaman a los intendentes del Gran Buenos Aires, un blindaje que el Presidente intentaba tallar a su medida frente a los reclamos del resto de los socios que también ponen sus condiciones para que no se desbalancee el debate.

Alberto Fernández reunió a intendentes. Con los gobernadores no hubo foto

Estos últimos días se profundizó el operativo "clamor". La agrupación "La Patria es el Otro" que conduce Larroque tapó paredones del área Metropolitana con afiches a favor de la candidatura presidencial de Cristina Kirchner.

Varios llegarán con el mensaje y la presión de ese operativo clamor.





QUIÉN ES QUIÉN EN LA MESA

En la mesa estarán el Presidente Alberto Fernández junto al flamante jefe de Gabinete, Agustín Rossi; Santiago Cafiero; Victoria Tolosa Paz y Juan Manuel Olmos. Sergio Massa -una de los tres 'grandes' del espacio- definía quiénes lo acompañarían en una semana de decisiones clave en materia económica, con la inflación de enero en 6 puntos y la decisión de multar y ponerle veedores a Edesur.

Por el kirchnerismo también están alistados Eduardo ‘Wado' de Pedro, en etapa de reconciliación con Alberto Fernández, y la senadora Teresa García, una de las más punzantes a la hora de marcarle la cancha al albertismo a la par del rol de Larroque.

A modo de mediador, este miércoles por la mañana el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, mandó un sugestivo mensaje a través de las redes sociales.

Su equipo difundió un corte Peaky Blinders. Tommy Shelby, el personaje que en la serie de Netflix interpreta Cillian Murphy, cachetea a sus hermanos y al resto de su banda. El jefe absoluto les recrimina las peleas. En la traducción el equipo de Katopodis le hace decir: " A pesar de los matices y el debate estamos gobernando y tenemos que ganar las elecciones. Ahora, por el amor de Dios preservemos la unidad ".

Muchachos, vamos a practicar para la mesa del jueves. pic.twitter.com/9tfXoFpllj — KATO DICE Y HACE (@katodiceyhace) February 15, 2023

El personaje continúa más exasperado. "La oposición está ahí afuera y nos quiere divididos y nosotros no podemos pelearnos", alerta y advierte que no deben tuitear, ni mandar mensajes por los medios, ni pelear. "Ningún compañero habla mal de otro compañero", señala y cachetea a uno mientras a otro lo interpela para que no haga comentarios en off the record.

Todo parece indicar que el mensaje es para Wado de Pedro aunque el kirchnerismo suele acusar de lo mismo a voceros de la Casa Rosada.





MÁXIMO KIRCHNER OPERA

Por la tarde Máximo Kirchner -que no irá al PJ- mostró también las cartas con las que irán sus enviados. En la Federación Gráfica se juntó, en modo diputado nacional, con el ministro de trabajo bonaerense, Walter Correa; el de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y un amplio grupo de sindicalistas.

Estuvieron el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo; el secretario general de la UOM, Abel Furlan; de SUTEBA, Roberto Baradel; el titular de la CTA, Hugo Yasky; de Canillitas, Omar Plaini; la secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, Vanesa Siley; la secretaria general CTERA, Sonia Alesso; y el anfitrión, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti.

Plaini esta semana también había ido a la quinta presidencial de Olivos junto con Pablo Moyano. El tironeo es explícito y público.

Máximo Kirchner se reunión con sindicalistas que piden que Cristina Kirchner sea candidata

De todo lo que se habló queda claro que el mensaje más importante que dejaron trascender es el que involucra a Cristina Kirchner. El grupo la quiere de candidata a Presidenta.







POSTURAS EN PUGNA

Más allá de las profundas diferencias respecto al rumbo del gobierno y de la coincidencia en que sin unidad corre riesgo la elección para el Frente de Todos, hay claras grietas.

De un lado están los que quieren a la Vicepresidenta para una tercera elección en el primer lugar, convencidos de que es la que reúne la mayor intención de votos. Del otro los que como el Presidente y parte del gobierno quieren PASO, una primaria que contenga a los distintos sectores internos y con reglas a respetar.

En tercer lugar, se apuntan quienes no tienen un candidato pero que reclaman acuerdo y unidad para evitar una derrota. Al mismo tiempo rechazan las PASO como el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, uno de los que también será de la partida.