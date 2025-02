El reclamo de Macri a Milei y la carta de rendición que LLA le propone al PRO

Las milanesas que Javier Milei y Mauricio Macri comían en la Quinta de Olivos no volvieron a repetirse. Intercambian mensajes semana de por medio, pero lejos quedó la afinidad que ambos aparentaban mostrar el año pasado con la finalidad última de establecer un acuerdo electoral.

Y es que, en los hechos, desde ambos sectores afirman que la posibilidad de lograr de unidad en el distrito más importante del país, provincia de Buenos Aires, va alejándose. " No está en nuestros planes ni nos interesa que se haga ", afirmó a El Cronista una fuente inobjetable del armado libertario.

La ratificación se da en el marco de un proceso de incertidumbre en la Legislatura bonaerense, en donde Axel Kicillof debe decidir si separar las elecciones nacionales de las provinciales y si, además, eliminar o suspender las PASO.

Tres alternativas en las que, igualmente, el oficialismo nacional no tiene una posición tomada porque, de cualquier manera, las elecciones a cargos nacionales estarán signadas por la boleta única.

Las alianzas que se quieren (y las que no)

Esto quiere decir que para las elecciones provinciales La Libertad Avanza dependerá de conseguir movilizar estructura con el fin de asegurar boletas. En el caso de no contar con apoyo del PRO, el responsable de LLA provincial, Sebastián Pareja, ya trabaja en abroquelar referentes territoriales.

Tal y como sucede en otros partidos, la escala jerárquica pasa por un coordinador de sección electoral que tiene como inferiores a los responsables de distritos. Hay distritos importantes de la provincia de Buenos Aires en la que ya tienen armados más consolidados como Lanús o San Martín.

Pero en otros no se descarta cierta connivencia con actores del PRO. "En San Isidro sentimos que nos hace falta más presencia y una coordinación con el PRO ahí no sería mal vista", afirman. El intendente de ese municipio es Ramón Lanús, quien pertenece al partido amarillo desde hace más de 20 años y que fue uno de los nombrados como eventuales saltos a La Libertad Avanza.

Aun así, tanto desde La Libertad Avanza como del círculo de Lanús se encargan de desmentirlo. Por el lado libertario afirman que "hay buena sintonía" pero que el intendente "nunca explicitó que quería pasarse". Lo mismo dicen desde San Isidro.

El jefe distrital integra un grupo de dirigentes del PRO que está encabezado por Guillermo Montenegro y Diego Santilli y que sostienen que lo mejor es que en las elecciones ambos espacios vayan juntos. "Es para enfrentar al kirchnerismo y respetar el mandato de los argentinos que eligieron a Javier Milei para liderar el cambio", describen desde ese sector.

Ni Karina Milei -presidenta de LLA a nivel nacional- ni Pareja evalúan esa oferta por el momento. Javier Milei tiene una gran sintonía con varios de ellos, pero delega en su hermana -y sus alfiles- todo lo que tiene que ver con la estrategia partidaria. Aquello no significa que no pueda poner condiciones. Ya decidió que el diputado José Luis Espert será quien encabece la boleta a la cámara baja este año. Haya acuerdo con el PRO o no haya.

Kicillof intenta despegarse del kirchnerismo, pero su gestión es la muestra más clara de que el populismo solo deja pobreza, inseguridad y deterioro institucional: creemos en la unidad para cambiar en serio la Provincia. pic.twitter.com/VTynzEQ8BH — PRO Buenos Aires (@probuenosairesp) February 17, 2025

En el caso de Montenegro, un reciente converso al libertarianismo describía que para ser aceptado dentro de La Libertad Avanza debía dar "más gestos" como una baja de tasas mayor. También decían que debía abandonar cualquier pretensión de mantener a sus armadores.

"Es algo así como una carta de rendición. [Diego] Valenzuela firmó para que su nueva referente sea Karina y nadie más". En el macrismo duro responden, con evidente fastidio: "Él es Valenzuela Fútbol Club y solo le importa la suya".

Tanto Montenegro como Santilli quieren un acuerdo, aunque es más dudoso cuánto están dispuestos a relegar para una fusión. Se dijo que el intendente podía pasar a ser ministro de Justicia en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. Todas las fuentes consultadas lo desmintieron. A "El Colo" se le vence el mandato en la Cámara baja y debe asegurarse un lugar accesible en la boleta provincial.

En una reunión que hubo en el PRO bonaerense el lunes pasado se habló sobre esta cuestión. Alejandro Finnochiaro, Montenegro y Santilli fueron los más propensos a una alianza. En tanto, otros como Soledad Martínez, Silvia Lospenatto, Pablo Petrecca afirmaron que una fusión, sumisión o abandonar la marca PRO no era el camino.





La nueva disputa que se viene

El presidente nacional del PRO, Mauricio Macri, se muestra en redes y recorre distintos puntos del país casi como precalentando para el escenario electoral que se viene. En una asamblea reciente, volvió a afirmar que el rumbo económico era el correcto pero que hacía falta "reforzar la institucionalidad".

La palabra no aparece en el diccionario libertario y no les interesa a los estrategas libertarios mientras ellos mantengan la inercia de la imagen positiva. Incluso, los analistas que responden a Santiago Caputo afirman que la crisis política de la última semana siguió ratificando la infranqueabilidad libertaria: habría habido una pérdida mínima de imagen pero que no tendrá "impacto electoral". "Consolida los antagonismos", afirman.

Macri también se quejó con Milei por las críticas del entorno libertario hacia su persona. "Acá le preguntaría al Presidente de dónde caen todos esos elogios a mi persona y a nuestro Gobierno, del PRO, si todo el tiempo lo único que recibimos son destratos, descalificaciones y falta de respeto". Días atrás dijo que el jefe de Estado se estaba rodeando con las personas equivocadas.

A unos kilómetros de esas oficinas están las de Uspallata 50. Jorge Macri terminó la semana con la aprobación para suspender las PASO y adelantar las elecciones porteñas al 18 de mayo. Aunque muchos afirman que se trata del primer gran test electoral, en esa ala del macrismo ven que las elecciones constituyentes santafesinas pueden probar que reeditar una alianza entre PRO y la UCR puede traer buenos resultados.