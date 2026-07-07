El dólar cotiza a 17.4 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 7 de julio de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.01%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.41 pesos y un mínimo de 17.36 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -0.91% y en el último año acumula un descenso de -6.52%, señalando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar alternó alzas y bajas, encadenó dos rachas de alzas y cerró con dos caídas; pese a la volatilidad, el balance terminó casi sin cambios.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 17.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.79%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.54%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva en comparación con los días pasados, reflejando un aumento en su valor. Esto se determina porque el dato de 2 es mayor que -1, lo que indica que los últimos días han tenido un desempeño favorable.

Además, el análisis sugiere que esta tendencia al alza podría estar influenciada por factores económicos locales que fomentan la confianza en la moneda.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.