El conflicto en Medio Oriente, con Irán como protagonista, volvió a confirmar una regla básica de la economía global: cuando se altera la oferta energética, se redefine todo el sistema de precios. El impacto inicial fue inmediato. Suba del petróleo, salto del gas, volatilidad financiera. Pero lo verdaderamente relevante no está en el corto plazo. Está en lo que queda después. Los daños a infraestructura crítica —refinerías, plantas de LNG, rutas logísticas en el Golfo— no se reparan de un día para otro. En algunos casos, llevarán años. Eso implica que, aun cuando el conflicto se estabilice, la oferta global de energía queda estructuralmente más restringida. Un buen ejemplo de esto es que la producción de gas en Qatar se verá afectada tras los ataques a Ras Laffan Industrial City, el corazón del sistema de LNG de Qatar (uno de los mayores del mundo). Se estima que la capacidad de producción cayó entre un 15% y un 20%, con costos de reparación de entre USD 8.000 y 15.000 millones y plazos de recuperación de 3 a 5 años. El mercado ya empezó a internalizarlo: los precios pueden moderarse desde los picos de guerra, pero difícilmente regresen a los niveles previos a la guerra. Esto ya se refleja en la curva de futuros: los precios corrigen desde los picos, pero consolidan un nuevo piso estructural más alto a largo plazo. Se configura así un nuevo equilibrio: energía estructuralmente más cara, por más tiempo. Y en economía, eso no es un dato. Es una señal. Argentina entra en este nuevo escenario con una ventaja que durante años no pudo capitalizar: recursos abundantes, combinados con infraestructura en expansión, desregulación y estabilidad macroeconómica. Vaca Muerta es hoy uno de los reservorios de shale más importantes y eficientes del mundo. Durante mucho tiempo, su desarrollo estuvo limitado por dos factores: exceso de regulación (barril criollo, tarifas pisadas) y cuellos de botella logísticos (oleoductos/gasoductos) Este doble cambio —precios más altos y desregulación— transforma a Vaca Muerta de oportunidad potencial en proyecto económicamente inevitable. Por un lado, el nuevo piso de precios mejora la rentabilidad de los proyectos. A mayor precio del petróleo, mayor margen por barril. A mayor precio del gas, mejores contratos de largo plazo. Esto acelera decisiones de inversión, reduce los plazos de recupero y amplía la escala del negocio. Por otro lado, Argentina comenzó —finalmente— a resolver su problema histórico de infraestructura. El Gasoducto Perito Moreno ya está operativo y permite aumentar la capacidad de transporte de gas desde la cuenca neuquina hacia Buenos Aires. La reversión del Gasoducto del Norte y las ampliaciones proyectadas abren la puerta a exportaciones regionales. Oldeval, que conecta Vaca Muerta con el Atlántico Sur está operando a su máximo potencial. Sumado a esto, a fin de año se completará la obra de VMOS, el mayor oleoducto jamás construido, que permitirá multiplicar las exportaciones de petróleo. El cambio es estructural: Argentina deja de ser un sistema cerrado -limitado por su demanda interna— y empieza a integrarse como proveedor energético global justo cuando el mundo ( sobre todo Europa) más lo necesita. A diferencia del petróleo, el gas se negocia en contratos de largo plazo. Si el nuevo equilibrio global implica precios más altos, esos precios se fijan hacia adelante. Esto transforma un shock coyuntural en ingresos estables y previsibles. Y eso, en términos financieros, habilita proyectos de gran escala: licuefacción, exportaciones de LNG y acceso a mercados internacionales. En este sentido, YPF viene avanzando en la firma de contratos de largo plazo, un paso clave para viabilizar proyectos de exportación de LNG. Para ponerlo en perspectiva: el gas en Europa se negociaba antes de la guerra en torno a USD 9–12 por MMBtu; hoy se ubica entre USD 14–20, y los contratos a futuro para el invierno 2027 se negocian en niveles similares o superiores. En otras palabras: el mundo necesita energía, y Argentina está en condiciones de consolidarse como un proveedor estable y confiable a largo plazo. El fenómeno no se agota en la energía. El mismo contexto global que impulsa los precios del petróleo y el gas está elevando la demanda por minerales estratégicos. La transición energética, la electrificación y el desarrollo tecnológico de IA requieren insumos concretos: litio, cobre, tierras raras. Argentina tiene un rol central en ese mapa. El litio del norte argentino forma parte del llamado “triángulo del litio”, uno de los mayores reservorios del mundo. En San Juan, el cobre, con proyectos de escala en desarrollo, es clave para infraestructura eléctrica y energías renovables. Y más allá de la transición energética, hay un factor adicional: la industria tecnológica. Inteligencia artificial, centros de datos, electrificación del transporte. En ese sentido, la minería no es un sector más: es la base material sobre la cual se construye la economía del siglo XXI. Esto genera una dinámica similar a la energética: Si a este contexto económico se le suma el factor geopolítico, el cuadro se vuelve aún más claro. Estados Unidos vuelve a mirar a su hemisferio. Una suerte de Doctrina Monroe 2.0, donde la seguridad energética y el acceso a recursos estratégicos se vuelven prioritarios dentro de su área de influencia. Al mismo tiempo, varios países de la región muestran un giro hacia modelos más orientados al mercado, con mayor disciplina fiscal y apertura a la inversión. En Argentina, en particular, el RIGI ofreció un marco regulatorio, institucional y económico más previsible, lo que habilita inversiones a gran escala a largo plazo que ya comienzan a materializarse. Argentina ya estuvo en una situación similar después de la Segunda Guerra Mundial. Tenía recursos, demanda externa y una oportunidad histórica. No la aprovechó. Hoy, el contexto vuelve a alinearse. La diferencia es que esta vez el mundo no solo necesita alimentos. Necesita energía y minerales. Como dice el ministro de Economía, Luis Caputo: “Hay momentos donde la historia cambia” y este parecería ser uno de ellos. Depende de que los argentinos sigamos apostando por la estabilidad macroeconómica, la baja inflación, la apertura económica y el equilibrio fiscal.