El exsecretario de Política Económica del equipo de Luis Caputo, Joaquín Cottani, compartió su análisis sobre la gestión del Gobierno y planteó la necesidad hacer “un reseteo cambiario y monetario” para evitar el estancamiento. Además, consideró que “no hay lugar para el gradualismo” y anticipó un mayor ingreso de capitales si se levantan las restricciones cambiarias. Para Cottani, el programa económico tiene logros reales, pero carga con una tensión que se vuelve más difícil de sostener con el tiempo. En este sentido, advirtió que las tasas de interés siguen siendo elevadas y eso alimenta la morosidad en el sistema financiero. Bajo esta lógica, sostuvo que “bajar la tasa de interés puede resolver el problema de la morosidad”. El exfuncionario advirtió que esta estrategia exige un rediseño profundo, capaz de convivir con otras prioridades de la gestión: “Tiene que ser un reseteo, un cambio de paradigma, cambiario y monetario, que no afecta ninguna de las otras cosas que en las que el Gobierno debe seguir trabajando, como las reformas estructurales”, afirmó en declaraciones al canal de streaming Ahora Play. Al mismo tiempo, advirtió que el cambio tiene que encararse con determinación: “Es necesario que se haga con fuerza y con convicción, y no con titubeo”. Cottani dedicó buena parte de su análisis a la cuestión cambiaria y al cepo. Y afirmó que la apertura total del mercado de capitales generaría más entrada de dólares que salida. “Casi no tengo ninguna duda de que va a haber un efecto de entrada de capitales más que de salidas si se da la libertad para que el mercado opere”, afirmó. Frente a ese punto, reconoció la objeción que suele plantear el propio Caputo respecto al tamaño del mercado. Cottani lo rebate con lógica: “¿Por qué va a ser chico si los argentinos en lo único que piensan es en el dólar? Bueno, en parte porque todavía hay cepos y en parte porque todavía hay dudas sobre si los cepos que se liberaron no se van a volver a implementar”. El economista también apuntó a que “hay un montón de promesas y de voluntades de traer crédito a la Argentina en sectores que se van a continuar expandiendo. El otro flanco que señala es el riesgo de que el Gobierno vuelva a intervenir para sostener el tipo de cambio o usar las tarifas como ancla. “Si el Gobierno trata de intervenir para que el tipo de cambio no se deprecie o trata de controlar algunas otras variables, como podrían ser tarifas, en ese caso volvemos a lo mismo. Por eso es tan importante dejar que el mercado actúe”, subrayó. Por último, el exviceministro fue contundente al rechazar la estrategia del gradualismo, a la que atribuyó los magros resultados de las gestiones anteriores en materia monetaria y cambiaria. “No veo que haya mucho lugar para el gradualismo, porque el gradualismo en lo monetario y cambiario es lo que hemos tenido hasta el momento. Yo creo que se impone”, concluyó Cottani. Cottani describió que, en un escenario donde la balanza de pagos no cierre, las alternativas no son las mejores. “Si la balanza de pagos no cierra, hay dos alternativas: no acumular reservas, o la otra sería volver a poner controles de cambio a las personas”, advirtió. Sobre la posibilidad de que los dólares del colchón de los argentinos resuelvan el problema, Cottani fue claro: esa apuesta también depende de la libertad cambiaria. “Eso es una función de si el mercado cambiario es libre o no es libre. Las dos cosas están relacionadas”, dijo.