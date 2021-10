Macri: se moviliza el PRO para acompañar al ex presidente a declarar ante la Justicia

Bajo la consigna "A bancar a Mauricio", referentes del PRO convocan a militantes a acompañarlo a la ciudad de Dolores, en donde está citado a declarar mañana en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan.

La convocatoria es en la Plaza Castelli de Dolores a partir de las 11 horas . Desde allí marcharán hacia el juzgado que tiene a cargo Martín Bava, magistrado que citó a Mauricio Macri a declaración indagatoria. El ex mandatario no se había presentado la semana pasada, luego de su regreso al país desde Europa, por recomendación de su abogado Pablo Lanusse. Sin embargo, en esta oportunidad ya avisó que lo hará.

Hernán Lombardi es uno de los que se puso al hombro la convocatoria. Pero también habrá otros referentes del PRO, como Patricia Bullrich, Cristian Ritondo, Humberto Schiavoni, Gerardo Milman, Waldo Wolff y Fernando Iglesias.

A contramano, escasean los referentes de la Unión Cívica Radical y de la Coalición Cívica que se hayan involucrado en esta movilización. Desde el partido centenario no convocarán a la marcha y los principales dirigentes no irán.

De hecho, se sintió fuego amigo desde el radicalismo. "No me parece bien, se debería presentar como cualquiera de nosotros. Necesitamos ejemplaridad" , había considerado el candidato a diputado Facundo Manes luego de la negativa inicial de Macri a presentarse en la Justicia.

Mientras tanto, un grupo de familiares de las víctimas del ARA San Juan había pedido que no se realizaran movilizaciones a Dolores en apoyo de Macri. En un comunicado, integrantes de un grupo de once familias agrupadas sostuvieron que "en virtud de la convocatoria política que está realizando Juntos por el Cambio por distintos medios, en un supuesto apoyo al ex presidente Mauricio Macri para el jueves próximo, a tenor de su citación a declaración indagatoria ante el juzgado federal de Dolores, les rogamos que, por respeto, no lo hagan".

En esa línea, pidieron que "respeten a la justicia y a los 44, no hagan lo que repudiaron de otros ex funcionarios. Los familiares allí estaremos para escuchar lo que tiene para decir, como siempre sin banderas políticas ".

En reiteradas ocasiones Macri reafirmó su inocencia sobre la causa que se investiga . Incluso recusó al juez y consideró que se trata de una "imputación arbitraria donde se busca perseguirme".

Igualmente, la Cámara Federal de Mar del Plata rechazó la recusación presentada por Lanusse y ratificó a Bava como juez de la causa. El abogado de Macri había sostenido que el juez había anticipado su postura frente al caso durante el llamado a indagatoria.

La Cámara consideró que si bien "la forma y el estilo empleado por el juzgador de grado tal vez no sean los apropiados", ello "no invalida ni puede servir de fundamento para justificar el apartamiento del juez natural de la causa" . De esta forma, será Bava quien le tome indagatoria a Macri.

Esta muestra de apoyo de la militancia al ex presidente recuerda al caso de Cristina Kirchner. Luego de dejar la Casa Rosada, fue citada a declaración indagatoria y acompañada a Comodoro Py por miles de manifestantes que denunciaban una persecución de la Justicia.