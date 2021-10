El PRO marchará en apoyo a Macri cuando se presente a declarar

Luego de dejar la Casa Rosada, la Justicia puso la lupa sobre su figura y envió una citación a indagatoria. La militancia de su partido decidió acercarse para acompañar a quien había estado a cargo del Ejecutivo hasta hace un tiempo y expresarle su apoyo. Esto fue lo que le ocurrió a Cristina Kirchner en 2016 y también a Mauricio Macri esta semana .

En esta oportunidad, el ex mandatario había sido citado por el juez Martín Bava en la causa que investiga supuesto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan . Si bien no se presentó la semana pasada, se espera que el próximo jueves sí lo haga.

Ante esta situación, un grupo de dirigentes del PRO, encabezados por Hernán Lombardi, comenzaron a convocar a la militancia para realizar un acto a modo de acompañamiento a Macri. Será en la Plaza Castelli, en la ciudad bonaerense de Dolores, a partir de las 11 horas del próximo jueves .

"Basta de abuso de poder" y "yo voy", fueron los mensajes publicados por Lombardi, a cargo del área de movilización del PRO, a la hora de convocar a los seguidores del ex presidente a Dolores.

Luego de llegar al país tras su viaje por Estados Unidos y Suiza, Macri se había negado a ir a declarar y presentó un escrito por medio de su abogado Pablo Lanusse. Sin embargo, después avisó que sí asistiría el 28 de octubre.