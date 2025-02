El primer candidato confirmado de LLA y el funcionario que Karina tiene entre ceja y ceja

Son días de poca comunicación y canales informativos cerrados. Tanto los funcionarios como los dirigentes políticos libertarios afirman -fuera de los micrófonos- que están evadiendo cualquier tipo de traspié que los pueda hacer quedar en offside con la cúpula de Gobierno. Aunque no den nombre y apellido, la referencia principal es Karina Milei.

"Quien se lleva mal con ella, fue", avisan. "El Jefe" es la única que tiene un vínculo inquebrantable con el Presidente, quien le delega los manejos de los asuntos partidarios y otros políticos varios al interior del Gabinete.

Su poder se materializó más que nunca cuando decidió desplazar definitivamente a Ramiro Marra de La Libertad Avanza. La cercanía que el legislador porteño tiene con muchísimos líderes libertarios de las redes -y con el mismo Santiago Caputo- no bastó como para que estos se opusieran: debieron publicar en X que apoyaban la medida. No fueron obligados por nadie, pero se hacía menester para evitar cualquier tipo de suspicacia.

"En política los gestos importan. Lo que se dice y lo que no se dice", explicó uno de los que publicó esos tuits a El Cronista. Varios lo llamaron antes a Marra como para pedirle disculpas por lo que iban a poner. "Si no lo hacemos van a pensar cualquier cosa".

Karina mueve: la foto clave y el funcionario debilitado

Esta semana se dieron dos episodios que continuaron visualizando el poder de la hermana presidencial.

El primero fue la foto de la afiliación de Santiago Caputo. Esta se dio el jueves por la tarde, cuando Karina lo llamó para que se presente en su despacho, en donde lo esperaban, además de Javier Milei, dos alfiles de la más extrema confianza de la secretaria general de la Presidencia: la legisladora porteña y titular de LLA en CABA, Pilar Ramírez, y el armador nacional libertario, Eduardo "Lule" Menem.

No se trató de algo forzado. Caputo ya habría hablado semanas atrás sobre la posibilidad de afiliarse, pero esperaba a que se lo ofrecieran. Esta se dio una semana después del desplazamiento de Marra, casi como un sello de incorporación por la muerte libertaria de su compañero de primaria. Aunque la foto la publicó primero la cuenta @LLA_CABA, Ramírez ya la había difundido a su seno íntimo casi como forma de trofeo.

Bienvenido Santiago Caputo a las fuerzas de @LLA_CABA. Gracias por sumarte al desafío de hacer grande a la Ciudad otra vez. Y gracias al presidente @JMilei, a @KarinaMileiOk y a Lule Menem por tan enorme apoyo en esta pelea a favor de todos los porteños.

A ese tuit se le sumó una foto más que tuvo mucho de simbólico: el abrazo entre los tres integrantes del Triángulo de Hierro. Esta se publica en medio de rumores y operaciones que apuntan a presuntas tensiones entre el karinismo y el caputismo. En ambas partes avisan que a nadie le convendría que esto suceda. "La paz es negocio para todos", describe un funcionario que no responde a ninguno de ambos bandos.

El otro episodio clave de la semana fueron los rumores de desplazamiento del vicejefe de Gabinete, José "Cochi" Rolandi, a quien Karina lo tiene entre ceja y ceja por varias cuestiones.

La primera es por ser el último alto funcionario de la vieja gestión de Nicolás Posse. "Es el único que se fue realmente mal del Gobierno, acusado de espiar a varias personas, entre ellas Karina", explicó un integrante del Gabinete. Al asumir en su reemplazo, Guillermo Francos decidió dejarlo a "Cochi". Había tenido un buen desempeño en las negociaciones de la Ley Bases y era considerado meramente un técnico sin intenciones de operar.

La hermana del Presidente lo puso en capilla el año pasado cuando en un evento les dijo a los empresarios que "si no invierten esto se cae". Una frase que fue agarrada por los medios y que fue suficiente para que Karina lo obligara a hacer un raid mediático para enmendar ese furcio. Ya con eso, le había sacado varias de sus oficinas, mudando ahí a la Marca País, que está bajo la órbita de la Secretaría General.

También se lo acusa de filtrar datos de las reuniones de Gabinete. Pero se trate de una excusa para justificar un eventual desplazamiento, ya que son realmente pocos los que no han revelado alguna vez algo de esos encuentros.

Los rumores de disconformidad llegaron también al otro vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán. Pero estos fueron desactivados con una foto suya con Karina y Lule Menem que publicó Martín Menem. A diferencia de Rolandi, este es verdaderamente la mano derecha de Guillermo Francos. "No es lo mismo que quieran tocar a uno que al otro, por eso se apuraron a salir con esa publicación", explicó una fuente libertaria.

Inicio de semana a toda marcha para lograr los objetivos parlamentarios.



Con @KarinaMileiOk @catalanlisandro y Lule.



VLLC!!



%uD83E%uDE75%uD83E%uDD0D%uD83E%uDE75 pic.twitter.com/9rGYOKO9eW — Martin Menem (@MenemMartin) February 3, 2025

Aunque debilitado, Rolandi sigue y es considerado por varios funcionarios del Gobierno. Esto no exime de que pueda haber un cambio a futuro. En ese caso, "todo debiera ser acordado con el mismo Francos".

El nuevo escenario de los candidatos libertarios

Entre los ganadores de la semana aparece José Luis Espert. En la Casa Rosada se definió que el diputado nacional será quien encabece la boleta libertaria en la provincia de Buenos Aires. "No importa si hacemos pacto o no con el PRO. Cualquiera que venga va a tener que aceptar que José Luis va a ser la cabeza de lista", indicó a El Cronista una fuente inobjetable.

A pesar de que no es una persona muy estimada entre los principales dirigentes libertarios, Espert tiene mucho reconocimiento público, algo que no es poco y menos en el Conurbano bonaerense. Además, con la baja de la inflación la preocupación de la opinión pública se ha ido virando hacia la cuestión por la inseguridad, un discurso que Espert blande como pocos en La Libertad Avanza.

"La gente no da más, colgás cuatro o cinco de estos delincuentes en una plaza pública, después de llenarlos de agujeros, y vas a ver cómo no joden más con la gente de laburo", dijo esta semana al canal TN. Aunque se trata de una declaración cruda, en las usinas electorales de LLA afirman que es tremendamente efectivo para contraponerse con la gestión de Axel Kicillof.

Caso curioso el de Espert: hizo acuerdos electorales con Horacio Rodríguez Larreta (enemigo número uno de la militancia libertaria) tanto en 2021 como en 2023. En esa última ocasión fue en su misma boleta como candidato a senador nacional. Aun así, logró la redención libertaria. "Hay traidores y traidores", afirman con dejo de ironía dentro de la Casa Rosada.

José Luis Espert y Manuel Adorni en la presentación del libro de Javier Milei el año pasado.

Aunque no se dijo de manera explícita, con la revelación de Espert candidato se da a entender que Karina Milei no va a encabezar ninguna boleta en la Provincia. ¿La hermana del Presidente decidió que no va a competir?

Resulta muy improbable imaginar una gestión sin Karina como ladera de su hermano, aun si fuera solo para la campaña electoral. La Secretaría General de la Presidencia es un área central para el manejo de los quehaceres diarios del Jefe de Estado. Además, en el último año se le fueron asignando muchas más responsabilidades que en otras presidencias.

Ese rol imprescindible también se lo asignan a Manuel Adorni, el vocero presidencial que ayer participó de un acto partidario en Recoleta. En las oficinas porteñas de LLA dicen que se lo convocó por su conocimiento y para tratar de juntar más afiliaciones. Una excusa rara porque, al mismo tiempo, reconocen que el partido ya logró las adhesiones que se planificaban para este año.

Si Adorni va de candidato depende de la evaluación electoral que hagan en LLA sobre las elecciones a legisladores porteños que se dará en mayo, a raíz de la decisión de Jorge Macri de separar las elecciones de la Ciudad de las nacionales.

Y es que habrá mucha dispersión de voto. La Ciudad es el bastión fundante de LLA pero no es donde mejor mide. A eso se le suma que el PRO apunta todos los cañones a ganarle a los libertarios con nombres fuertes y, además, de cebar al legislador Ramiro Marra a que se presente y disperse aún más los votos libertarios. No hay una decisión tomada, pero deberá conocerse en las próximas semanas porque el cierre de listas está cada vez más cerca.