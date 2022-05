"El Presidente se escondió": Patricia Bullrich y Alberto Fernández no lograron un acuerdo en la mediación

Alberto Fernández expresó: "No soy ni mentiroso ni corrupto. Vengo a aclarar todo lo sucedido". Patricia Bullrich retrucó desde otra sala: "La audiencia no existió como tal, lamentablemente no pude decirle en la cara lo que venía a decirle; el Presidente se escondió" .

Las definiciones del Presidente y de la exministra de Seguridad se llevaron adelante en los Tribunales por una demanda de resarcimiento de $ 100 millones que inició el jefe de Estado tras una denuncia de Bullrich sobre supuestas coimas en las negociaciones del Gobierno con el laboratorio de vacunas Pfizer durante la pandemia.

Según dijeron a El Cronista allegados al Presidente, durante la audiencia judicial que se realizó en la calle Talcahuano 490, donde funciona tribunal a cargo de Luis Saénz, Alberto Fernández confirmó la demanda contra Bullrich y rechazó todas las acusaciones en su contra.

El Presiente se presentó acompañado por su abogado Gregorio Dalbón y según sus allegados se trató de una audiencia de mediación y no de careo por lo que no se encontraron juntos en una sala. El juez le preguntó al Presidente si mantenía la demanda y dijo que sólo si Bullrich se retractaba iba a retirar el planteo judicial. Pero nada de esto ocurrió.

Por el contrario, Fernández dijo: "No soy corrupto ni mentiroso y vengo a aclarar todo lo sucedido", en relación a las negociaciones que llevó adelante el gobierno por las vacunas Pfizer. Se trató de una situación a la mediación previa a la demanda donde tampoco hubo acuerdo entre las partes.

Patricia Bullrich, por su lado, emitió un tuit al salir de Tribunales donde expresó: "La audiencia no existió como tal, lamentablemente no pude decirle en la cara lo que venía a decirle; el Presidente se escondió", dijo.

A la vez, la ex ministra de Seguridad de Macri se preguntó: "¿Por qué ratifiqué mis dichos? Porque el contrato que el Presidente no firmó le trajo dolor a los argentinos; yo hoy lo que hice fue ser un canal de expresión de todos los argentinos que sufrieron por no tener la vacuna a tiempo", añadió.

¡Una vergüenza! El presidente se escondió. No se animó a mirarme a los ojos. Mandó una patota y se encerró en un cuartito.



Ratifico mi opinión respecto al conocimiento de Fernández sobre la dilación del contrato de Pfizer, que trajo muertes evitables.



Nunca me desmintió. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 17, 2022

De esta manera, al no existir una retractación de las acusaciones como pedía el Presidente la demanda presentada por Alberto Fernández se mantendrá y no hubo acuerdo.

Para el arribo del Jefe de Estado a Tribunales la Policía montó un operativo especial de seguridad con vallas. Hubo una protesta de un grupo de "mujeres republicanas" que aplaudieron a Bullrich cuando pasó a su lado y lanzaron duros cuestionamientos al Presidente por la Fiesta de Olivos. En la vereda de enfrente había un grupo de simpatizantes del Gobierno con carteles que decían "Alberto es unidad" y aplaudieron a Alberto Fernández cuando llegó al lugar muy custodiado.

Gregorio Dalbón, abogado del Presidente, explicó por qué no hubo careo y se refirió a Bullrich: "Vino a hacer política, estaba desesperada por ver al Presidente; al no venir a retractarse, ¿para qué se iban a ver? ¿Qué sentido tenía? La única motivación de Patricia Bullrich era la perversión, la intención de querer degradarlo, decirle las barbaridades que le dice en la televisión", dijo.

"Hablar de Alberto como un hombre que aceptó coimas es de una energía muy oscura; esta mujer la va a pagar en la Justicia", agregó el letrado. La demanda por un resarcimiento económico de $100 millones se mantendrá hasta que el juez defina cuál será el final de este enfrentamiento legal.