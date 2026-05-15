La Agencia Nacional de Seguridad Vial advirtió sobre el endurecimiento de los controles vinculados a las licencias de conducir y confirmó que circular con documentación falsificada constituye un delito penal en Argentina. Además de enfrentar causas judiciales, quienes sean detectados con registros adulterados pueden recibir multas millonarias, sufrir la retención del vehículo e incluso quedar imposibilitados de continuar circulando. La Agencia Nacional de Seguridad Vial recordó que utilizar una licencia de conducir apócrifa o adulterada no es una simple infracción de tránsito, sino un delito vinculado al uso de documento público falso. Según lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito 24.449, todos los conductores deben contar con la habilitación correspondiente y portar una licencia válida acorde al vehículo que manejan. Desde el organismo explicaron que incumplir esta obligación constituye una falta grave y puede derivar en importantes consecuencias económicas y judiciales. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, las multas pueden alcanzar hasta $1.700.000, además de la posible apertura de una causa penal. En los operativos de control, si se comprueba que la licencia presentada es falsa, los agentes labran la infracción correspondiente y solicitan un conductor habilitado para continuar el viaje. En caso contrario, el vehículo queda retenido y no podrá circular. Además, las autoridades remarcaron que también es válida la Licencia Nacional de Conducir digital disponible en la aplicación Mi Argentina. Durante los controles vehiculares, las autoridades utilizan distintos mecanismos para verificar la autenticidad de las licencias de conducir. Cuando existen dudas sobre la autenticidad del documento, los agentes pueden consultar directamente el sistema nacional para confirmar si la licencia fue emitida oficialmente o si presenta adulteraciones. La Licencia Nacional de Conducir cuenta con distintos mecanismos de seguridad destinados a evitar falsificaciones y facilitar los controles. Entre las principales medidas de autenticidad se encuentran: Gracias a estos elementos, las autoridades pueden detectar rápidamente documentos adulterados o apócrifos durante los operativos de tránsito. La nueva Licencia Nacional de Conducir física no tendrá fecha de vencimiento visible, ya que su validez estará vinculada directamente a la licencia digital disponible en la app Mi Argentina. Sin embargo, los conductores deberán renovar periódicamente la aptitud psicofísica para mantener vigente la habilitación. Según informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, las personas de entre 21 y 65 años deberán realizar este trámite cada cinco años mediante certificados emitidos por profesionales o centros médicos autorizados. En tanto, los mayores de 70 años tendrán que renovarla todos los años.