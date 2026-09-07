Con soja en alza, el campo acelera ventas: el millonario aporte que capitaliza Caputo hasta diciembre
La mejora de los precios internacionales comenzó a trasladarse al mercado local y aceleró la comercialización de soja y trigo; pese a la caída acumulada hasta agosto advierten que la liquidación se activa
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 7 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.