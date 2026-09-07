El peso mexicano volvió a ganar terreno frente al dólar y llevó al tipo de cambio a un nuevo mínimo del año de MXN $16.85 por dólar, en un mercado que evalúa las señales de la economía de Estados Unidos y las próximas decisiones de la Reserva Federal (FED).

La moneda mexicana cerró la semana pasada con una apreciación de 0.88%, al pasar de MXN $17.0360 a 16.8864 por dólar. El avance ocurrió en paralelo con una depreciación de 0.52% del índice dólar (DXY), que terminó en 99.1760 puntos, de acuerdo con datos de Bloomberg.

El fortalecimiento del peso mexicano se produjo después de la publicación del reporte de nóminas no agrícolas de Estados Unidos, que mostró una creación de 162,000 empleos, muy por encima de los 21,000 puestos reportados previamente, aunque esta última cifra fue revisada a la baja desde 23,000.

Analistas de Monex señalaron que el nuevo mínimo anual del tipo de cambio respondió a la lectura del mercado sobre el equilibrio de riesgos que enfrenta la Fed entre la inflación y el objetivo de mantener el pleno empleo.

Tras conocerse el dato laboral, la herramienta de futuros de la Fed incorporó una probabilidad implícita cercana a 60% para un recorte de tasas de interés, mientras que en la curva de swaps OIS la probabilidad se ubicó en 58%, desde el 75% registrado a mitad de la semana, de acuerdo con Monex.

Fed, comercio y geopolítica presionan al dólar

La reciente fortaleza del peso mexicano frente al dólar también responde a un entorno internacional que ha favorecido a las monedas emergentes.

Estrategas de Blue Whale explicaron que la apreciación del peso responde a una combinación de factores, entre ellos las presiones sobre el dólar derivadas de las expectativas sobre la política monetaria estadounidense, la incertidumbre comercial y los conflictos geopolíticos.

Octavio Pozos, director general de Blue Whale Markets, señaló que el escenario internacional está marcado por las tensiones en Medio Oriente, los movimientos en los precios de la energía y los cambios en las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal.

“El dólar ha perdido terreno frente a distintas monedas y el peso mexicano ha logrado aprovechar parte de ese ajuste”, escribió Pozos en un análisis.

¿A quién beneficia un peso mexicano fuerte?

La apreciación del peso mexicano puede beneficiar a las empresas importadoras, al reducir el costo en moneda nacional de maquinaria, tecnología, insumos y mercancías denominadas en dólares.

También incrementa el poder de compra internacional de los consumidores mexicanos y puede facilitar el pago de servicios, créditos y otras obligaciones denominadas en dólares.

Sin embargo, un peso fuerte también genera efectos adversos para algunos sectores de la economía. Un dólar más barato reduce el monto en pesos que reciben las familias por sus remesas, mientras que puede disminuir los ingresos de exportadores y de compañías que cobran en dólares.

“Un dólar más barato no significa automáticamente que todos los precios bajarán ni que haya desaparecido la pérdida de poder adquisitivo. El tipo de cambio es solo una parte de la ecuación: los costos de transporte, la energía, los alimentos y otros insumos pueden seguir presionando la inflación”, señaló Pozos.

De acuerdo con las proyecciones técnicas de Monex, el tipo de cambio peso-dólar enfrenta niveles de soporte en MXN $16.85, 16.80 y 16.77 por dólar. En el lado contrario, las principales resistencias se ubican en 16.96, 17.05 y 17.12.