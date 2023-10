La figura del Papa Francisco se coló en el debate de candidatos presidenciales y en las últimas horas llegaron desde el mismo Vaticano señales indirectas del Sumo Pontífice para la campaña de la Argentina que ingresó en la recta final de cara al 22 de octubre.

Los principales candidatos presidenciales Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich mencionaron en los últimos días al Papa Francisco con diferentes tonos y calibres. El candidato libertario, que llegó a cuestionar duramente a la figura papal, cambió de postura y en el debate presidencial por pedido del ministro de Economía le pidió perdón.

Pero en contraposición a esto, desde el Vaticano también hubo señales concretas por la campaña: primero fue un encuentro que Francisco mantuvo el sábado con rectores de universidades argentinas en Roma, luego el Angelus que pronunció en la Plaza San Pedro el domingo con pasajes contra la corrupción y más tarde un mensaje cifrado que deslizó a algunos funcionarios del Gobierno.



Si hay algo que está claro es que el Papa Francisco cosechó gravitación en la campaña y tiene un peso importante a la hora de que los candidatos tomen definiciones.

Angelus y mensaje de obispos

En su mensaje dominical en la Plaza San Pedro el Papa condenó la "corrupción" y la "hipocresía". Fueron menciones en el tradicional Ángelus en el Vaticano sin dar nombres o apellidos. Pero el mensaje coincidió a la misma hora en que estallaba en Buenos Aires el escándalo protagonizado por Martín Insaurralde, quien tuvo que renunciar a su cargo de jefe de Gabinete de la Provincia luego de que se revelara el viaje en un lujoso yate en Marbella con la modelo Sofía Clerici.

"Para el pecador siempre hay esperanza de redención; para el corrupto, en cambio, es mucho más difícil. Su hipocresía, sus ficciones convertidas en hábito, son como un grueso 'muro di goma' detrás del que se resguarda de la voz de la conciencia", afirmó el Papa ante los fieles católicos congregados en la Plaza San Pedro.

El Papa Francisco el sábado pasado con rectores de universidades argentinas

Antes de ese mensaje, el Papa había recibido en el Vaticano a un centenar de rectores de instituciones nucleadas en la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común (RUC). La audiencia con el Santo Padre abarcó una diversidad de temas: económicos, sociales, culturales y tecnológicos.

Rodolfo De Vincenzi, rector de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), expresó tras la reunión con el Papa: "Francisco nos invitó a dialogar con libertad y habló de los tres principales saberes que están en cada uno de nosotros; los saberes que están en la cabeza, en el corazón, y los saberes que tenemos en nuestras manos", pronunció.

Asimismo, se supo que en ese encuentro el Papa instó a los asistentes a cuidar la integridad de las personas y a restaurar su dignidad. Mensajes cifrados del Vaticano para la Argentina.

La señal de Francisco no fue la única que emitió el Vaticano vinculada con los tiempos movidos de la campaña en la Argentina. El arzobispo porteño y hombre de confianza del Papa, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, lanzó en la homilía de la Basílica de Luján un duro mensaje por la pobreza y la inflación que afectan a la Argentina.

En paralelo a esto, el Papa se reunió en los últimos días con representantes del Gobierno como son el secretario de Culto, Guillermo Oliveri y la embajadora en el Vaticano, María Fernanda Silva. Según pudo saber El Cronista a todos los emisarios del Gobierno el Papa envió el mismo mensaje: no quiere saber nada, por ahora, de venir a la Argentina y tampoco se meterá de manera directa en la puja electoral interna.







El debate y las señales de candidatos

Sin embargo, la figura del Papa se metió de lleno en la campaña en estos días caldeados.

Durante el debate presidencial Massa le pidió a Milei que aproveche el espacio para pedirle perdón al Papa Francisco a quien había tildado como "el representante del maligno en la Tierra" y lo definió como un "jesuita que promueve el comunismo" a la vez que lo tildó de ser un "personaje impresentable y nefasto".

El libertario aceptó el reto de Massa y dijo que sus cuestionamientos al Papa eran de vieja data pero agregó: "Parece que estás poco informado, porque ya había pedido perdón por eso, y lo volvería a hacer, porque no tengo problema en eso, porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por eso", dijo el libertario.

El escenario electoral que se avecina en la Argentina no parece nada fácil para un regreso del Papa a la Argentina el año que viene.

Francisco no tiene la menor intención de acercarse a Milei se gana las elecciones. Con Massa tienen una disputa de larga data ya que nunca lo quiso recibir en el Vaticano y con Patricia Bullrich parecería ser que es con la única candidata que el Papa tiene buena relación aunque mantiene cierta distancia por su pasado por Montoneros.

En este mapa de vínculos de Francisco con los candidatos hay informaciones contrapuestas. Los allegados a Massa aseguran que el vínculo con el Papa es mucho mejor ahora que en otros tiempos y que la llegada de García Cuerva al arzobispado de Buenos Aires ayudó mucho a eso porque es un prelado que mantiene contactos con Malena Galmarini y el mismo Massa.

La primera encuesta posterior al debate presidencial deja un claro ganador de la noche

En el Gobierno miden el impacto del caso Insaurralde: rápida reacción y plan contención

Por el lado de Bullrich dijeron a El Cronista que "hay más vasos comunicantes que los que se imaginan". La candidata de Juntos por el Cambio dijo en estos días que le gustaría que el año que viene el Papa visite a la Argentina "sea el Presidente que sea que haya en el país".

Una eventual visita del Papa a la Argentina genera expectativas. Según una encuesta de la Universidad Abierta Interamericana (UIA) sobre el tema detectó que el 62,5% de los argentinos "consideran positiva la visita del Papa Francisco", mientras que para el 23,7% sería negativa, en tanto que el 13,9% no supo o no contestó.

Además, casi el 60% considera que la visita del Papa sería entre "muy importante" (36,9%) y "bastante importante" (22,8%), en tanto que para el 33% sería entre "poco importante" (18,1%) y "nada importante" (17,9%). Y para el 53,9% la visita "no debería ser condicionada por el resultado electoral.

Por lo pronto, la figura del Papa ya sea en la lejanía o en una eventual llegada al país genera cimbronazos en la política argentina.