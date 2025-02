Este reconocido analista político adelantó qué va a pasar en octubre: "Los números son favorables..."

De cara a las elecciones legislativas de este año, todavía es una incógnita cómo se presentarán los candidatos del peronismo. El partido atraviesa una fuerte interna, principalmente marcada por el distanciamiento que mantienen la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, y reina la incertidumbre respecto a qué camino se tomará.

En esa línea, el analista político Facundo Nejamkis analizó el escenario y consideró que no hay que descartar que la expresidenta pueda tener un rol preponderante e incluso ganar una elección en la Provincia de Buenos Aires. "Todos los eventos pueden suceder", advirtió.

"Si yo te decía hace tres años que (Javier) Milei iba a ser presidente, me hubieras dicho que estaba totalmente loco. Son esos sucesos qu e de acá a dos años parecen imposibles y pueden pasar ", remarcó el director de Opina Argentina en diálogo con Radio con Vos.

¿El peronismo puede ganar en octubre?

"Hoy el consenso entre los encuestadores es que, si no pasa nada extraño en la economía, en el sentido de que no hay una devaluación significativa, no cambian los números, no se genera un proceso de inestabilidad económica que genere incertidumbre sobre el Gobierno, los números le son favorables a Milei ", indicó el politólogo.

La interna de Axel Kicillof con Cristina Kirchner.

En ese sentido, destacó que el Presidente tiene "arriba de un 50% de imagen positiva", e incluso en cuanto a la intención de voto, La Libertad Avanza (LLA) aparece 38, 39 o hasta 40 puntos, por encima del peronismo "kirchnerista", que se acerca a los 31, según indicó.

"¿El peronismo puede ganar?" , se preguntó Nejamkis. "Me parece una jugada muy arriesgada, pero si LLA pierde en Provincia de Buenos Aires y la candidata que gana es Cristina Kirchner, le van a tener que explicar a un inversor qué pasará en la Argentina dentro de dos años", consideró.

Ante esa situación, un escenario posible sería que a las candidaturas presidenciales las exprese una Milei y la otra Cristina, siempre que haya ganado en la Provincia en 2025. "La Provincia tiene un peso muy significativo en la política argentina. Además, Milei no sabe cómo va a llegar a la elección de 2027", apuntó Nejamkis.

"El 44% que lo votó en 2023 ve al peronismo como la mejor opción posible"

"Es cierto que la gente se cansa de los ciclos largos y quiere cambiar", sostuvo el analista con respecto a lo sucedido en los últimos años con el peronismo. "También es cierto que espera que los ciclos nuevos funcionen de determinada manera, que les vaya bien, y, sino, cambian. Y las opciones no son miles, no son infinitas", agregó.

"El 44% que votó al peronismo en la elección anterior lo ve como la mejor opción posible. No estamos diciendo que Cristina va a volver a ser presidenta, ni que va a ganar la elección, sino que tiene chances de ganarla en PBA, donde una parte muy importante de la población se define como peronista y tiene muy buen recuerdo de los Gobiernos de Néstor Kirchner y de los dos de Cristina", se explayó.

Además, apuntó al hecho de que en la zona del conurbano bonaerense es también " en donde más se sienten los efectos negativos del programa económico de Milei". En ese sentido, advirtió que a la expresidenta "la vienen subestimando hace tiempo".

Y concluyó: "Si ganás la Provincia de Buenos Aires, que es el 40% de la Argentina, estás sentado en la mesa de la discusión de la política".