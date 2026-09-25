El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Este viernes, la Secretaría de Energía creó un nuevo régimen energético que busca hacer frente al alto gasto generado por grandes proyectos, especialmente los vinculados a data centers, minería y energía.

Se trata del Régimen de Demandas Extratendenciales (XDEM), el cual dispone reglas más duras para el acceso de estos grandes consumidores al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

A raíz de esta norma, ahora se obligará a los grandes proyectos a aportar su propia energía , con exigencias para centros de datos, emprendimientos mineros y ampliaciones de consumos existentes.

La Resolución 264/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, fijó los detalles del nuevo esquema. Según el comunicado oficial, el objetivo es que los consumos de gran escala se incorporen al sistema “de manera ordenada, con su propia oferta de energía y de potencia”.

La cartera que depende del Ministerio de Economía busca que esos proyectos ingresen “sin comprometer la seguridad del suministro del resto de los usuarios”. Así, la norma protege la reserva que abastece al sistema .

Los grandes proyectos deberán incorporar su propia energía y potencia al MEM “de modo que su ingreso no consuma la reserva que hoy garantiza el abastecimiento ni su costo sea cubierto por el resto de los usuarios a través de sus facturas”, indicó la Secretaría.

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

“El régimen pone en primer lugar a los hogares, comercios, pymes e industrias que ya forman parte del sistema”, sostuvo el organismo. En ese marco, el Gobierno priorizará a los usuarios ante faltantes de oferta.

El comunicado precisó que “ante una eventual falta de oferta, se priorizará el suministro de los usuarios por sobre el de las grandes demandas que no cuenten con respaldo suficiente”.

El Gobierno exigirá que los proyectos con grandes consumos eléctricos aporten su propia energía: a quiénes alcanza

El régimen alcanza a nuevas demandas de unos 80 MW . Según la Secretaría, quedan incluidas “las demandas nuevas o ampliaciones que representen al menos el 0,5% de la demanda media del MEM, equivalente hoy a unos 80 MW”.

La norma otorga libertad de elección a los desarrolladores. “Cada proyecto podrá elegir libremente la tecnología y el proveedor con los que se abastece, incluida la generación propia instalada en el mismo punto de conexión”, detalló el comunicado.

A su vez, cada iniciativa deberá cubrir el 80% de su consumo con generación nueva. El texto oficial exige cubrir “al menos el 80% de su consumo mensual con contratos de generación nueva y contar con potencia firme por el 100% de su demanda máxima”.

Una exigencia mayor para los data centers

Los centros de datos enfrentarán un requisito más estricto. La Secretaría elevó al 115% la potencia firme exigida a ese segmento “por su consumo continuo y de alta sensibilidad”.

La resolución incorpora esa diferencia en el nuevo artículo 13 de la Resolución 400/2025. Allí exige respaldo para “al menos el 100% de su consumo en caso de tratarse de un emprendimiento de Producción”.

Los cortes de luz programados para este sábado en Colombia (foto: Pexels).

Para los centros de datos, en cambio, el artículo fija un respaldo equivalente al 115% en caso de tratarse de un emprendimiento de Datos”.

Además, cada proyecto deberá presentar un Plan Especial de Abastecimiento. Según el texto, toda demanda extratendencial “deberá acompañar a su solicitud” ese plan, y los respaldos “deberán efectuarse con nueva potencia firme”.

Con esta medida, según el comunicado, el Gobierno “continúa con la transformación del sector eléctrico y consolida reglas claras para que cada gran proyecto se abastezca a su propio riesgo, sin trasladar costos al resto de los usuarios”.