El manual militante que ya circula para convertir a Cristina Kirchner en candidata

El Gobierno nacional y los máximos referentes del kirchnerismo se alinearon para defender a Cristina Fernández de Kirchner tras la difusión de los fundamentos de la condena en su contra, que la inhabilita para ejercer cargos públicos.

A los dirigentes y a los militantes se les compartió un manual para engrosar el operativo clamor y pedir su candidatura presidencial, mientras los abogados solicitarán más tiempo para la apelación en la causa Vialidad por lo extenso de las argumentaciones.

En ese contexto la campaña "Cristina 2023" ya arrancó. Aun cuando ella insista en estar proscripta. "Si hacemos todas las cosas bien, será candidata", repiten los más entusiastas cerca suyo.

REGLAS K PARA REDES SOCIALES

Lo primero que se pide es hacer videos cortos para enviar por redes sociales y WhatsApp. Lo que se pidió es que aparezcan en simultáneos mensajes "de compañeros de base, dirigentes y referentes culturales".

La movida, que arrancó hace meses con pintadas en el Conurbano, afiches, flyers y declaraciones, se potenció esta semana en la previa a la difusión de las 1600 páginas que respaldan la condena y acusación y en la que los propios jueces se defienden de la acusación de lawfare.

El miércoles por la noche hubo una vigilia K frente a Tribunales. El jueves hubo diversidad de declaraciones, incluso de la portavoz presidencial Gabriela Cerrutti y un comunicado del PJ bonaerense que preside Máximo Kirchner.

"Una sentencia de millones de palabras, ninguna prueba contundente y un solo renglón como objetivo: evitar una posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a cualquier cargo público", sentenció el peronismo bonaerense que calificó la condena como "un mensaje a los dirigentes que representan a quienes trabajan, a quienes estudian, a quienes producen e invierten en nuestro país. El mensaje es simple: quienes se atreven a desafiar el orden establecido, quienes creen que se puede transformar la Argentina, tienen que entender que el costo se paga con la vida personal y de la familia. Por eso no importa el estado de derecho, no importan las pruebas, no importa la culpabilidad o inocencia de los imputados. Importa que el mensaje quede claro".

En la misma línea este viernes la Vicepresidenta dará un fuerte discurso al recibir el Doctorado Honoris Causa en la Universidad Nacional de Río Negro. Y la estrategia culminará el sábado en Avellaneda en un plenario militante en el que hablarán Axel Kicillof y Máximo Kirchner y en el que estarán presentes los principales referentes del kirchnerismo. La convocatoria pretende exceder la idea original de reunir a las agrupaciones que confluyen en La Patria es el Otro, el espacio creado por Andrés "El Cuervo" Larroque. La consigna es "Luche y Vuelve" como con Juan Domingo Perón.

El breve punteo-manual para dirigentes y militantes enumera lo que se debe decir en los mensajes para redes sociales. Es apenas un breve listado del mensaje que se debe dar, distinto a lo que quiso imponer en las elecciones del 2021 el catalán Antoni Gutiérrez-Rubí que ahora asesora al Presidente. En aquella oportunidad se apuntó a dar mensajes positivos en contraposición a los reclamos de la oposición. Fue la campaña del "sí" contra el "no" a la cuarentena, a las vacunas y a otras decisiones del Gobierno que instaló Juntos por el Cambio.

El punteo establece primero que debe decirse "por qué es importante militar, organizarse y participar del Plenario" del sábado. En segundo lugar debe haber una reflexión sobre "la necesidad de romper la proscripción de Cristina". Y por último se debe invitar a la participación en el plenario.

Como lo breve es siempre más efectivo, todo eso se debe decir en no más de 45 segundos en un video selfie filmado con celular en posición vertical.

Un dato importante: cada persona que grabe el video debe presentarse al inicio del mismo.

HONORIS CAUSA Y OPERATIVO CLAMOR EN RÍO NEGRO

A diferencia de lo que ocurrió con la lectura de la condena en diciembre, esta vez la Vicepresidenta se tomó un día para hablar. Y lo hará en un marco institucional, en un acto en la alta casa de estudios rionegrina frente a unos 1200 invitados. Juega como local el senador nacional Martín Doñate -a quien la Corte dejó fuera del Consejo de la Magistratura- que con guiño de CFK hizo una alianza electoral con Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y una parte del radicalismo. Con "Nos une Río Negro" el kirchnerismo busca un triunfo electoral en una provincia difícil con un partido provincial con poder.

El acto es un calco del que tuvo lugar el año pasado en Chaco, donde también la Vicepresidenta recibió un Doctorado Honoris Causa de parte de la Universidad del Chaco Austral, está previsto un acto académico, con más de mil invitados y un campus habilitado para la militancia. También en Viedma se sumará al mismo operativo clamor.

Defender a Cristina es defender la democracia. Por una Patria justa! Cristina siempre junto al Pueblo, el Pueblo siempre junto a Cristina! %u270C%uFE0F%u2764%uFE0F#BastaDeProscripción pic.twitter.com/5TuDVZxbVK — Vanesa Siley (@Vsiley) March 9, 2023

Según informaron los medios locales, la gobernadora Arabela Carretas (de Juntos Somos Río Negro) recibirá a la Vicepresidenta en el aeropuerto local apenas un rato antes del evento. Entre los invitados estarán el vicegobernador Alejandro Palmieri, el intendente Pedro Pesatti -candidato a vicegobernador para las elecciones del 17 de abril- y los legisladores nacionales. Cabe recordar que la fórmula Carreras-Palmieri venció tres años y medio atrás al candidato del PJ, el ahora ministro de Justicia Martín Soria.

La última visita de Cristina Kirchner a Río Negro tuvo lugar ocho años atrás, también vinculada con la Universidad de Río Negro.

Según lo previsto y después de recibir la distinción, la Vicepresidenta dará un discurso que genera enorme expectativa bajo el título "¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política".

El acto será la única actividad de Fernández de Kirchner en Río Negro por lo que al término del evento tiene previsto regresar a Buenos Aires.