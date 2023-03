Kicillof 2023: su estrategia para volver a conquistar PBA y el papel que juega su mujer

Axel Kicillof ya no hace campaña arriba del Clío con el que recorrió toda la provincia de Buenos Aires pero mantiene el mismo equipo de incondicionales en el camino con el que busca su reelección. El discurso de 46 páginas que leyó durante casi tres horas en la Asamblea Legislativa tuvo su letra política pero la curaduría del consultor y sociólogo Ignacio Ramírez que ordenó la enormidad de datos recopilados por Carlos Bianco, dueño del Renault, ex jefe de gabinete y actualmente jefe de los asesores de la gestión.

Más moderado de lo habitual y con el constante pedido de "no hacer un show", el gobernador apuntó a los temas centrales de los últimos tres años. Si no resumió, dijo, es porque no podía prescindir de ningún tema de su gestión.

Ante el reclamo de la oposición, que dejó algunas sillas vacías y reproches para Kicillof, el gobernador buscó comparar sus 38 meses de gobierno con los cuatro años de María Eugenia Vidal. Dijo que construyó 130 escuelas y refaccionó más de 400, que siempre se arrancó el ciclo lectivo en fecha, que respetó a los gremios docentes y estatales, que tiene más obras y más días de clase y que la presencia del estado se percibe también en la seguridad y la salud de los bonaerenses.

"Recibí IOMA con 20 meses de atraso y ahora son cuatro meses", respondió a Juntos por el Cambio. Algunos de los intendentes, como el de San Nicolás, Santiago Passaglia, anunciaron que desengancharán a los empleados de la obra social provincial. Los felicitó por eso Mauricio Macri desde su viaje al exterior. "Parece que hablan desde una nave espacial", retrucó y lanzó algunas chicanas a Juntos por el Cambio. También bancó a Sergio Berni en Seguridad y habló del intento de asesinato de la Vicepresidenta y de su "proscripción". No dijo "inhabilitación" como prefirió Alberto Fernández.





Antes del repaso Kicillof anunció lo que ya era sabido. "Hoy es mi última apertura de sesiones, o en todo caso la última de esta primera etapa", remarcó sobre sus intenciones.

Más allá del discurso, hubo varias señales para leer. La primera el rol de la matancera Verónica Magario que cuidó al gobernador cada vez que se oyeron gritos en el recinto. A diferencia de lo que sucede en la fórmula nacional, posaron sonrientes para las fotos desde el momento en que se saludaron en el ingreso al palacio legislativo. No está aún confirmado que repitan fórmula pero es una posibilidad.

También quedó claro el apoyo de Soledad Quereilhac y su rol junto al gobernador. La socióloga, esposa y madre de los hijos del gobernador, lo acompañó durante todo el verano. En actos y eventos públicos buscó 'humanizar' su imagen. Se los vio tomando mate, asistiendo a eventos culturales y hasta besándose en la boca en la playa de Villa Gesell.

Las cámaras de la transmisión oficial la mostraron este lunes en forma permanente. Hubo varios momentos en que Kicillof habló de gestión y miró al palco donde ella se encontraba, por ejemplo cuando defendió el turismo estudiantil y los viajes de egresados para potenciar "nuevos centros turísticos" provinciales. Cada vez que la miró, ella asintió sonriendo y aplaudiéndolo.

En la víspera además hubo un mensaje del jefe de gabinete, Martín Insaurralde, que dejó claro el alineamiento. En el mismo hilo de Twitter en el que el intendente de Lomas de Zamora, en uso de licencia, pedía que Cristina sea candidata a Presidenta, avisó que si ella da su "aval" a la reelección del gobernador, él dará un paso al costado. Probablemente también haya sido un mensaje a Alberto Fernández que todavía no cede frente al reclamo kirchnerista para bajarse de su reelección.

— Martín Insaurralde (@minsaurralde) March 5, 2023

El plan de Kicillof no es sólo ir por otro mandato. También está convencido de que Cristina Kirchner tiene que ir al tope de la boleta para sumar en todo el país y en Buenos Aires. Siempre la quiso en la boleta presidencial y volverá a decirlo el sábado en el plenario de Avellaneda que organiza Andrés Larroque.

Aunque aún no está confirmado y ante la casi segura ausencia de la Vicepresidenta -que hablará el viernes en Viedma al recibir un Doctorado Honoris Causa- ocuparían su lugar para darle volumen al operativo clamor no sólo Kicillof sino también Máximo Kirchner, presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires.