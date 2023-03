Cristina reaparece antes de lo previsto: cuándo y de qué hablará

Cristina Fernández de Kirchner maneja los tiempos políticos con secretismo extremo. No es la excepción esta semana en que espera la lectura de los fundamentos del fallo en su contra en la causa Vialidad; el homenaje con un Doctorado Honoris Causa que le entregarán en la Universidad de Río Negro y un marco militante en un plenario en Avellaneda con el que se busca terminar de presionar al Presidente para que deponga su candidatura a la reelección.

"Nunca estuvo previsto que ella participe", insisten los organizadores del encuentro del sábado 11 con agrupaciones identificadas con el ala más radicalizada del kirchnerismo y que comanda el ministro de Desarrollo con la Comunidad Andrés Larroque. El funcionario hace una semana volvió a intensificar sus salidas en radios y canales de televisión con un solo objetivo, podar las intenciones electoralistas de Alberto Fernández.

Antes, tanto en la reunión del Frente de Todos en Matheu 130 como con su ausencia en la Asamblea Legislativa, el propio Máximo Kirchner se convirtió en verdugo. "Con nuestros votos querés reelegir", apuntó, palabras más, palabras menos, al jefe de Estado. Kirchner había avisado que no participaría de la discusión. Pero fue. A la inversa faltó cuando se lo esperaba en el Congreso para la apertura de sesiones ordinarias. Prefirió irse a La Matanza a recorrer barrios vulnerables con un cura villero.

En un hecho inédito la Vicepresidenta eligió otro escenario para reaparecer (la apertura de las sesiones no puede contabilizarse como un acto de su agrado y además, prácticamente no habló). Cristina Kirchner irá a Viedma, al sur de Río Colorado y en el valle inferior del Río Negro, este viernes para recibir el mismo reconocimiento que ya le concedió la universidad nacional del Chaco Austral en mayo del 2022 cuando recalentó la pelea con el Presidente y habló de su frustración con la gestión.

UN MENSAJE A LA INTERNA Y A LA JUSTICIA

El acto está previsto para las 18 en el campus ubicado en el camino San Francisco. Como en el evento chaqueño, también esta vez la vicepresidenta brindará una conferencia magistral con el título "¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política".

Bajo esa consigna, la Vicepresidenta buscará responder a los argumentos de la condena en su contra, que se leerán el jueves, defender su inocencia y retrucar la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida contra ella. Aunque restan las instancias de apelación el kirchnerismo subraya esta condena como una "proscripción".



A cargo de la organización está el senador Martín Doñate, rionegrino y de La Cámpora, que hizo un acuerdo político con su colega senador Alberto Weretilneck para las elecciones que tendrán lugar a mediados de abril, es decir en casi un mes,

Weretilneck buscará ser electo nuevamente gobernador por Juntos Somos Río Negro en alianza con el sector cristinista del Frente de Todos. Contra ese acuerdo se alzó nada menos que el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, peronista y rionegrino de General Roca. Con su presencia en Viedma está clara la señal de la Vicepresidenta hacia el funcionario de un área clave y de la que esperó otros resultados.

Los argumentos de la Universidad, que está en medio de su propio proceso electoral para renovar rectorado, fueron que Cristina Fernández de Kirchner merece el doctorado "por el papel relevante que ha tenido en el desarrollo del sistema universitario argentino en general y en la creación y desarrollo de la Universidad Nacional de Río Negro".



El viernes voy a estar en Río Negro, invitada por la @UNRIONEGRO para recibir un doctorado honoris causa y brindar la conferencia "¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política". pic.twitter.com/FOaZ74yTCl — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 6, 2023

La alta casa de estudios tendrá también como homenajeadas con el mismo Doctorado Honoris Causa a lo largo de este año a las académicas Rita Segato, Dora Barrancos y Catalina Wainerman.

La señora vicepresidenta de la Nación "constituye la personificación de los elementos democráticos trascendentes de nuestra identidad institucional. Los valores democráticos, educativos y de implementación de políticas públicas que promueven la consolidación democrática en Argentina, la convierten en una referente, no solo de la política regional, sino en una personalidad destacada en la conquista de derechos. Fue durante su gestión como presidenta de la Nación cuando se avanzó en políticas de género de vanguardia internacional, tales como el Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género, saldando en parte la deuda que el sistema democrático tiene aún para con las mujeres", mencionó el rector de la UNRN, Anselmo Torres.

El antecedente chaqueño

El viernes Cristina Kirchner recibirá el mismo reconocimiento que ya le concedió la universidad nacional del Chaco Austral en mayo del 2022, cuando recalentó la pelea con el Presidente y habló de su frustración con la gestión.



www.cronista.com/economia-politica/en-vivo-habla-cristina-kirchner-desde-chaco



"Fui generosa al permitir que el Presidente pudiera elegir a su gabinete económico", dijo entonces.

Aquella vez, acompañada por el gobernador Jorge Capitanich había señalado que "hoy hay una insatisfacción democrática grande, la plata no alcanza, no llega a fin de mes y se produce un fenómeno que no habíamos conocido que es el de los trabajadores en relación de dependencia pobres. Esto nunca había pasado en la Argentina".

También había destacado que en 2019 podría haber elegido a Sergio Massa que lidera un partido político o a Héctor Daer que está al frente de la CGT en un claro mensaje de minimización del poder político del Presidente.