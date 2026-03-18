Los Cedear suelen ser la principal herramienta para que los argentinos accedan a empresas globales desde la bolsa local. Estos certificados, que representan acciones extranjeras y cotizan en Argentina, simplificaron el acceso al mercado internacional sin necesidad de abrir cuentas fuera del país. Pero, la evolución tecnológica habilitó alternativas más directas para invertir en Wall Street, que es bueno conocer a la hora de pensar en dolarizar carteras. “Hasta hace algunos años, invertir en Estados Unidos requería estructuras complejas o intermediarios internacionales difíciles de gestionar. Actualmente, el proceso puede realizarse de forma 100% digital”, detalló Santos Barrio, CRO y cofundador de LB Finanzas, a El Cronista. Según su mirada, invertir directamente en Estados Unidos amplía el universo de instrumentos disponibles y permite diseñar carteras con exposición real a la economía global. “Además, se opera con la profundidad y liquidez de uno de los mercados más desarrollados del mundo”, destacó. No obstante, advirtió que, como en cualquier decisión financiera, es importante considerar el perfil de riesgo, el horizonte de inversión y los aspectos impositivos según cada situación particular. Mientras que los Cedear tienen sus ventajas, tampoco son perfectos. Están expuestos a fuerte volatilidad en sus precios. Por eso, cada vez más emprendedores y ahorristas argentinos crean empresas LLC en los Estados Unidos para invertir de manera directa en el mercado de acciones. Barrio señaló que “una buena opción es comprar acciones y ETFs en su mercado de origen”. “Esto implica operar en dólares y acceder a la liquidez y formación de precios propias de bolsas como NYSE o Nasdaq sin depender de instrumentos que replican esos activos en el mercado local”, explicó. Así, en lugar de adquirir un certificado, el inversor accede al activo directamente en Estados Unidos, con exposición real a ese mercado y a su dinámica. “Hay una alternativa muy simple que es a través de Fondos Comunes de Inversión, que se puede hacer en pocos clics y están compuestos por activos de renta fija. Están disponibles en la plaza local”, aportó, por su parte, Gastón Lentini, el Doctor de tus Finanzas. Y, por otro lado, señaló que se puede abrir una cuenta de inversión en el exterior y se puede acceder al mercado internacional casi sin limitaciones y en muy pocos clics. Por su parte, el analista y asesor financiero Daniel Pesalovo advierte que “es necesario tener una cuenta bancaria en el exterior para hacerlo”. Y, a la hora de elegir un broker, para él, lo mejor es abrir una cuenta en Interactive Broker, que es el número uno y está controlado por la SEC. Pesalovo consideró que es una opción válida para quien quiera salir del riesgo argentino, pero que hay que tener en cuenta que los costos son mayores que operar en el mercado local, por lo que hay que evaluar la relación costo/beneficio antes de dar ese paso. No obstante, a través de la app de LB Finanzas, los usuarios pueden abrir una cuenta en Estados Unidos a su nombre, invertir directamente en acciones y ETFs listados en Wall Street y operar en dólares desde el celular. “Los activos cuentan con custodia internacional en JP Morgan Chase, lo que refuerza la seguridad y el resguardo patrimonial”, apuntó Barrio. La cuenta en EE.UU. también permite recibir pagos vía ACH y Wire dentro del sistema bancario estadounidense, transferencias internacionales en dólares a través de SWIFT desde cualquier parte del mundo y enviar fondos a nombre propio hacia otras cuentas o agentes de inversión. De esta manera, la solución no solo habilita la inversión directa, sino que amplía la integración financiera internacional del usuario.