El presidente Orsi anunció este jueves, durante su exposición ante el Congreso de Intendentes, que el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) está trabajando en la unificación de protocolos departamentales para afrontar las consecuencias del fenómeno climático denominado “Super Niño”.

Según explicó el mandatario, el Sinae cuenta con registros e información desde 1998 que permiten identificar patrones de impacto. “Con base en esos datos, y lo que se prevé del Super Niño, sabemos dónde va a pegar más y dónde va a pegar menos”, afirmó Orsi, quien subrayó que los efectos no serán homogéneos: “No va a golpear de la misma forma a todos lados”.

El gobierno, añadió, tomará en cuenta esa evidencia histórica para dirigir recursos y diseñar respuestas más eficaces y focalizadas. En este sentido, Orsi adelantó una reunión entre el Sinae y los intendentes para la próxima semana, con el objetivo de coordinar

Preparación y coordinación interinstitucional

La iniciativa busca superar la fragmentación entre protocolos departamentales y garantizar una respuesta estatal más homogénea y eficiente. En la práctica, la coordinación implicará compartir información meteorológica y de riesgo en tiempo real, y estandarizar criterios para evacuaciones.

Desde el Sinae destacaron la importancia de integrar los historiales de episodios pasados ​​—incluyendo los eventos derivados de “Niños” anteriores desde 1998— para priorizar acciones en zonas concretas.

Impactos esperados y recomendaciones

Los principales peligros asociados a un Super Niño suelen incluir precipitaciones extraordinarias, crecidas de ríos y arroyos, saturación de suelos, y en sectores costeros, eventos extremos.

En su mensaje, el presidente enfatizó que la población debe preparar y atender las indicaciones oficiales. Las autoridades sanitarias y de seguridad recomiendan, en términos generales: mantener un plan de emergencia familiar, disponer de un kit con agua, alimentos no perecederos y medicamentos esenciales, identificar rutas de evacuación y albergues cercanos, y evitar el tránsito por zonas inundadas.