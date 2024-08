¿Alberto Fernández preso? El Gobierno tomó postura en el caso Fabiola Yáñez

Tras la denuncia penal de la ex primera dama Fabiola Yáñez al expresidente Alberto Fernández por violencia de género, desde el Gobierno Nacional tildaron de "detestables" los hechos, tal como definió el vocero presidencial Manuel Adorni este viernes.

Además, otras voces oficialistas también aseguraron que la Justicia "debería ordenar la detención" de Alberto Fernández y que este "debería ir preso": así lo definieron el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, y el ministro de Defensa, Luis Petri, respectivamente.

"Puede ir preso. Hay casos similares con detenidos. Él está hostigando a los testigos. Cualquier hijo de vecino estaría preso", sentenció en declaraciones con Cadena 3 Rosario Soto.

Por su parte, Adorni expresó su "rechazo absoluto en caso de que las fotos sean verídicas" y volcó el Poder Judicial la responsabilidad de determinar la veracidad de los hechos.

"Uno siempre habla en potencial porque la que tiene que dictaminar que es lo que realmente ocurrió es la Justicia", se cuidó el vocero. Y agregó: "La Justicia debe seguir adelante con la investigación y, efectivamente si el doctor Fernández es culpable, tendrá que pagar por lo que hizo".

"Apelamos a que sea así. Que la Justicia investigue y lleve a la Argentina a un lugar de mayor justicia", instó Adorni. Además, criticó los "millones que hemos gastado los argentinos en políticas de género que parecían que eran fundamentales para que este tipo de cuestiones no ocurra".

Y marcó que, si efectivamente se comprueba la violencia de género contra Yánez, "se utilizó a la mujer para crear empleo público".

Adorni también condenó al Presidente por los videos filtrados con Tamara Pettinato: "Es absolutamente detestable por una cuestión de respetar las instituciones y la investidura presidencial".

"Utilizar lugares de todos los argentinos, que además revisten el carácter de un respeto mayor por ser el despacho del presidente de la nación, es absolutamente repudiable. Es difícil encontrar palabras para definirlo", agregó.



Finalmente, consultado sobre la posibilidad de que se le quite a Alberto Fernández la pensión de privilegio que le corresponde por sus años en el cargo, Adorni marcó que eso no es posible a menos que se modifique la ley vigente.