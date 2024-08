Difunden chats y fotos de Fabiola Yañez con signos de haber sido golpeada por Alberto Fernández

El portal de noticias Infobae accedió a las fotos y conversaciones que forman parte de la denuncia por violencia de género presentada por Fabiola Yañez contra Alberto Fernández. Según revelan las imágenes, algunos de los incidentes de agresión física perpetrados por el ex presidente hacia su ex pareja ocurrieron en agosto de 2021, en plena pandemia de COVID-19.

En las fotografías, se observa a la ex primera dama con moretones en el brazo y la cara, imágenes que ella envió al ex mandatario junto con mensajes en los que le recrimina su conducta violenta. En uno de esos mensajes, Yañez le escribe: "Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo permitir que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación".

Las capturas también incluyen la respuesta de Fernández: "Pero dejá de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení".

En otro intercambio, Yañez es contundente: "Venís golpeándome hace tres días seguidos", a lo que el ex presidente responde: "Me cuesta respirar. Por favor, pará. Me siento muy mal".

En uno de los mensajes, Yañez expresa: "Y cuando me sacudiste de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me sacudiste".

Fabiola Yañez formalizó su denuncia contra Alberto Fernández el martes, mediante una videoconferencia con el juez federal Julián Ercolini, quien imputó al ex presidente por lesiones leves. Ercolini ya contaba con material audiovisual que alertaba sobre posibles actos de violencia de género contra la ex primera dama, obtenido del peritaje del teléfono celular de María Cantero, ex secretaria de Fernández, en el marco de otra causa donde el ex jefe de Estado está siendo investigado por presunto tráfico de influencias.

Ante la existencia de esta documentación, el juez decidió abrir un expediente paralelo e involucrar a la oficina especializada en violencia de género del Poder Judicial de la Nación. Fue esta dependencia la que contactó a Yañez y le ofreció garantías en caso de que optara por formalizar la acusación contra Fernández.

Tras la denuncia, el juez ordenó una serie de medidas de restricción contra el ex presidente, notificadas oficialmente el martes 6 de agosto. Estas incluyen la prohibición de salir del país, acercarse a la denunciante y comunicarse con ella por cualquier medio. Esta última medida fue destacada, ya que Yañez mencionó estar sufriendo acoso psicológico en su comunicación con Ercolini.

Uno de los próximos pasos en el caso será la declaración de Yañez, la cual, aunque aún no tiene fecha confirmada, podría realizarse en breve. Antes de este testimonio, la ex primera dama se reunió con especialistas de la fiscalía especializada en violencia de género, donde fue informada sobre las implicancias de cada avance en el proceso judicial.