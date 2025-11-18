El Banco Ciudad realizará una nueva subasta electrónica de automóviles usados de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 5 de diciembre de 2025, donde se ofrecerán vehículos de distintas marcas y modelos, con bases desde los $ 7.000.000.

La jornada será totalmente online y requerirá registro previo, depósito de garantía y suscripción al evento.

¿Cuándo se realiza la subasta del Banco Ciudad y cómo es la exhibición de los vehículos?

La subasta se realizará el 5 de diciembre de 2025, entre las 12:00 y las 17:00, de forma electrónica en el sitio oficial https://subastas.bancociudad.com.ar

Las fechas de la exhibición presencial son las siguientes:

Lotes 1 al 18:

26 de noviembre, de 10 a 14 h. Ubicación: Av. Rivadavia 1841, Anexo A Subsuelo, CABA.

Lotes 19 y 20:

27 de noviembre, de 10 a 14 h. Ubicación: Pasco 650, CABA.



Según detalla el Banco Ciudad, todos los vehículos tienen la VTV vigente, excepto el dominio IVR395, que no funciona.

¿Qué modelos se subastan y cuáles son los precios base?

Entre los vehículos disponibles se encuentran sedanes, utilitarios y familiares de distintas marcas. Algunos de los lotes destacados incluyen:

Chevrolet Prisma 1.4 LTZ (2014) – Lote N.º 1

Precio base: $ 7.700.000 Depósito de garantía: $ 770.000 Estado: usado, funcionando. 163.177 km.



Chevrolet Spin 1.8 LTZ 7 asientos (2014)

Precio base: $ 7.700.000 aprox. Depósito: $ 770.000 Estado: funcionando, con averías y desarmes. 216.167 km.



Volkswagen Vento 2.0T FSI Automático (2008)

Precio base: $ 7.000.000 Depósito: $ 700.000 Estado: funcionando 189.347 km.



Además, se subastarán camionetas como Ford Ranger, Chevrolet S10 y utilitarios como Renault Master, dependiendo del lote asignado.

¿Cómo registrarse para participar en la subasta del Banco Ciudad?

El proceso comienza en la plataforma oficial de subastas del Banco Nación. Para crear una cuenta, el postulante debe:

Iniciar sesión o seleccionar la opción de registrarse (como persona o empresa).

Leer y aceptar los Términos y Condiciones.

Completar los datos requeridos y hacer clic en “crear cuenta”.

Verificar el correo electrónico y establecer una contraseña.

Una vez cumplidos estos pasos, la cuenta queda habilitada para operar.

¿Cómo suscribirse a la subasta de vehículos?

Con la cuenta activa, el usuario debe ingresar al evento del 5 de diciembre y seguir estos pasos:

Leer las condiciones de venta del Banco Ciudad.

Hacer clic en “suscribirse a la subasta”.

Aceptar nuevamente los Términos y Condiciones específicos del evento.

Completar la información solicitada para esa subasta en particular.

Solo quienes se encuentren suscriptos podrán avanzar hacia el depósito de garantía.

¿Cómo se realiza el Depósito de Garantía?

Para ofertar, es obligatorio enviar un depósito equivalente al 10 % del precio base del lote o de los lotes en los que se desea participar.

El proceso incluye:

Transferir el monto del depósito de garantía a la cuenta indicada por el Banco Ciudad.

Adjuntar el comprobante de transferencia dentro del panel del usuario.

Esperar la verificación del pago.

Sin este paso, no es posible participar activamente en la subasta.

¿Cómo se ofertan los vehículos durante la subasta?

El día del evento (5/12), a partir de las 12:00, el usuario debe ingresar al lote elegido y seguir esos pasos:

Hacer clic en “participar”.

Indicar el importe de la oferta según el sistema electrónico del Banco Ciudad.

La subasta se extiende hasta las 17:00, con posibilidad de extensión automática ante ofertas sobre la hora.

¿Cómo se reintegra el Depósito de Garantía?

Según el resultado de la subasta: