Se siguen moviendo las placas tectónicas en Casa Rosada. Todavía hay réplicas de los movimientos registrados la semana pasada por los cambios en Justicia y por la pérdida de poder para el asesor Santiago Caputo. A pesar de que la mayoría del gabinete se sumó al viaje a Estados Unidos y Chile, el consultor y los Menem siguieron habitando los pasillos, como así también sus segundas líneas. En los alrededores del despacho de “Lule” avisan que van por más. “Karina va por otros dos”, advierten los mensajeros de la hermana del presidente en una representación más de la guerra fría que hierve en redes. En la mira está la SIDE, a cargo de Cristian Auguadra y Diego Kravetz que le reportan todas las semanas sus acciones al monotributista en su oficina. En el Salón Martín Fierro dibujan una sonrisa con la polémica que atraviesa Manuel Adorni por la inclusión de su esposa en el viaje oficial a Estados Unidos. El líder de las “Fuerzas del Cielo” no ordenó a su tropa digital a salir a defender al jefe de gabinete. “No tenemos por qué salir a defenderlo. No salió Martín Menem y ¿vamos a salir nosotros?”, sentenció un alfil caputista, quien calificó como “poco feliz” que el ex vocero dijera que se “deslomó” en Nueva York. “Decir que te deslomas en Nueva York, cuando la gente se levanta a las 5 de la mañana para cargar bolsas en el puerto, muestra desconexión, que estás en Narnia. Tampoco dijo mucho de su viaje a Punta del Este, ¿No?”, dijo una fuente inobjetable del primer piso. Por lo pronto, Adorni buscó desplegar múltiples actividades este miércoles y, en medio de los cuestionamientos en redes, reactivó los encuentros con los gobernadores, que pedían reunirse con él desde los primeros días de marzo. “Nos avisaron el martes en el evento del JP Morgan que nos iba a recibir al otro día”, indicó a El Cronista uno de los mandatarios que se mostró con el ministro coordinador. El Gobierno enfatizó su apoyo a Israel y Estados Unidos en el marco del conflicto bélico con Irán e intentó minimizar impactos groseros en la inflación de marzo, a raíz del incremento del petróleo. Sin embargo, para los funcionarios de la primera línea que evitaron viajar a Nueva York, “el sacudón es inevitable” pese a tener “la macro ordenada”. “¿Subirá el combustible? Si. ¿Subirá el transporte de pasajeros? Si. ¿Puede afectar la actividad del transporte de carga y eso en los alimentos y otros productos? También ¿Las tarifas? Probablemente. Pero no es para entrar en pánico, todo dependerá por cuánto tiempo siga la guerra”, resumió una fuente libertaria con acceso diario a Milei, quien se diferencia del presidente y vaticina “meses así”. La semana anterior hubo un malestar generalizado de los trabajadores estatales por la eliminación del plus del presentismo, que, en algunos casos, representaba hasta $150.000 mensuales. Algunos delegados enfrentados con el oficialismo hasta pensaron en medidas de fuerza que repercutía directamente en la actividad de la Casa Rosada. “Ya no llegamos a fin de mes y ahora nos quitaron el presentismo. Están locos”, aseguró un trabajador del rubro gastronómico en Balcarce 50, que subsiste vendiendo alfajores, sándwiches y galletitas, una alternativa que se naturalizó para la mayoría de los empleados que tratan a los funcionarios. Se venden hasta perfumes árabes, a metros del despacho de Milei, con fines de subsistencia. A partir de este contexto hostil que se avecinaba, el Ejecutivo dio marcha atrás con la medida y garantizó el retorno de esa suma, en un contexto de casi congelamiento salarial.