A pesar del marcado apoyo de los Milei, y el efusivo abrazo que le brindó el propio Presidente en el acto en Plaza San Martín, no son muchos los respaldos públicos que Manuel Adorni puede contabilizar hoy desde adentro del Gobierno. Los ministros y los funcionarios más relevantes no lo condenan por anticipado, le tienen aprecio y valoran su aporte durante estos dos años. Sin embargo, muchos entienden que no puede explicar su situación patrimonial, daña la imagen del presidente “y paraliza todo”. Pasan los días y las nuevas revelaciones sobre las causas que investigan su estilo de vida generan que su polémica acapare toda la atención, por encima de grandes anuncios como el caso YPF y la baja de la pobreza. “¿A vos te parece que no podamos salir a comunicar la baja de la pobreza? Si siguen apareciendo cosas así, va a tapar todo siempre y así es interminable”, señaló un funcionario, que lamentaba cómo la agenda es absorbida por el mal momento del exvocero. “Es todo cuesta arriba, nos reunimos y nos dicen que el apoyo de Karina y Javier es total. Planificamos, hacemos que ese tema no está, pero después todo se estanca. Es como el castigo de Sísifo. Empujamos con una piedra y sin saber si se podrá dar vuelta”, esbozó en el primer piso de Balcarce 50 un secretario, con acceso semanal a los hermanos Milei, que comparte los gustos mitológicos del líder libertario. Se refiere a una histórica representación de la mitología griega, de una condena eterna impuesta por los dioses a empujar una enorme roca en una montaña en el Tártaro. Al llegar a la cima, la piedra rodaba hacia abajo, obligándolo a empezar de nuevo indefinidamente. Así se sienten muchos funcionarios, que piden que “Manuel salga a aclarar todo” para “terminar con esto”. Mientras el Presidente busca timonear la crisis política en la que se sumió su gobierno de la mano de los últimos escándalos y acusa, junto a su entorno, que sufre “las operaciones en su contra”, el líder libertario tiene margen para organizar su nuevo show musical. El cantante de la “Banda Presidencial”, que se presentó por última vez con el grupo en octubre en el Arena de Buenos Aires, prepara su nuevo concierto. Milei se muestra activo sobre su nueva aventura artística en algunos grupos de WhatsApp muy selectos, según consignan fuentes con despacho en Balcarce 50. Junto a su expareja, Fátima Flórez, Milei se presentará el 9 de junio en Señor Tango, emblemático reducto cultural de Buenos Aires. Se enmarcará en el desfile de alta moda que organiza su amigo, Roberto Piazza, quien lanza “Sofisticación”. La comediante se vestirá de novia y cantará con el mandatario, tal como hicieron en Mar del Plata en una función a finales de enero. No apelará al “Panic Show” de La Renga ni “Demoliendo hoteles” de Charly García. El león apostará al blues rock inspirando en Memphis, banda argentina que lideró su género durante los 90 y el 2000. Su canción principal será “La flor más bella”, una balada de blues-pop icónica para los amantes del rock argentino. Quienes están detrás de los pasos del jefe de Estado, lo ven contento pese a los últimos escollos de las últimas semanas. Está buscando fechas para ensayar con la imitadora. Tras semanas de zozobra, el sector que responde a Santiago Caputo empieza a levantar la cabeza. Dejaron de usar el Salón Martín Fierro como refugio ante el asedio karinista y salen a la superficie al adjudicarse el triunfo judicial por el caso YPF. También destacan cómo el asesor volvió a colaborar con la estrategia comunicacional del Gobierno, marginando, por ahora, las posibles pérdidas en la SIDE y ARCA. Se sienten reivindicados. Los caputistas ponderan a una de sus alfiles principales: Maria Ibarzabal Murphy, la secretaria de Legal y Técnica. La funcionaria intervino en la etapa final del litigio por la expropiación de la petrolera y en esa facción libertaria la ponderaron de particular forma. “Las Fuerzas del Cielo” diseminaron estampitas de ella en la Casa Rosada, con una marcada estética cristiana. Un halo, un marco ornamentado estilo barroco, fondo de iglesia y las palomas que simbolizan al Espíritu Santo. Toda una simbología que habitualmente recurren los cercanos al consultor, quienes llaman a la secretaria como “el cerebro del gobierno”, término que ella odia. Jefes comunales de las principales ciudades del país se reunieron el martes en Paraná y desembarcan prontamente en Rosario, paso previo a una “cumbre” en el Congreso de la Nación a fines de abril o comienzos de mayo. Denuncian recortes de fondos nacionales, además de no contar con obra pública. Durante esta semana, varios alcaldes pisaron Buenos Aires y ya presentaron pedidos de reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, y las autoridades libertarias en Diputados y Senadores. También, evalúan recurrir a la justicia, esperanzados con los recientes fallos en contra del Gobierno por la reforma laboral y la ley de financiamiento universitario. Avanzarán en los próximos días con proyectos para restituir recursos nacionales a los municipios. “Nos van a decir degenerados fiscales, que atentamos el superávit fiscal pero acá la realidad es que no recibimos un peso hace dos años”, sostuvo un intendente de una populosa ciudad del centro del país. Esta presión pública de los jefes comunales significará una prueba de fuego para muchos gobernadores, que intentan mantener un sano equilibrio con la Casa Rosada para recibir alguna ayuda. “Sabemos que hacen lo que pueden para recibir algo del Gobierno, pero acá los ATN que reparten no llega nada a los Municipios. Nos dicen que están con nosotros, pero están callados. Ahora que vamos al Congreso, veremos qué tanto se la juegan”, aseveró un referente de la red de intendentes, mientras caminaba por la city porteña en busca de respaldos legislativos.