Superadas las elecciones en octubre, el Gobierno aceleró la caída del gasto público en noviembre, con la mayor baja del año, de 11,8% interanual respecto al mismo mes del año pasado, luego de ajustar por inflación, según detalló la consultora Analytica.

Este martes se conocerán los datos oficiales de resultado fiscal que elabora el Ministerio de Economía. Diciembre, en tanto, será un mes que, estacionalmente, pone a prueba el resultado fiscal , por el peso del aguinaldo.

El objetivo del Gobierno es cumplir con la meta fiscal de 1,6% del PBI en el resultado primario (antes del pago de deuda). En lo que va del año, el acumulado de la caída del gasto fue del 0,3%.

“En la mayoría de las partidas se registraron caídas durante noviembre. Las mayores reducciones, descontada la inflación, se dieron en programas sociales (-48,8%) y obra pública (-55,7%). Por otro lado, los incrementos estuvieron en asignaciones familiares y por hijo (+0,3%) y jubilaciones y pensiones (+4,3%)”, enfatizó la consultora.

El Monitor de Ajuste del Gasto Mensual de la entidad privada analiza la dinámica del gasto público primario devengado, que es la obligación de pago generada, mientras que el gasto pagado es cuando se liberan los fondos, aclararon los economistas.

Ajuste en once meses

Del otro lado, los mayores aumentos en pesos constantes respecto al acumulado enero-noviembre 2024 fueron en las transferencias corrientes a provincias (21,9%), los bienes y servicios (20,7%) y las asignaciones familiares y por hijo (12,9%), particularmente la AUH (20,2%).

Por otro lado, las partidas con mayores ajustes en el acumulado de los primeros once meses fueron los programas sociales (22,7%), el gasto en subsidios económicos (39,4%), particularmente los asociados a la energía (44,7%), y la obra pública (46,0%) donde la caída se concentra en las transferencias de capital (60,4%) mientras que las construcciones continúan mejorando (9,2%).

La evolución del gasto público, según los datos de Analytica Analytica

“Las transferencias devengadas a las universidades nacionales se mantienen en mínimos históricos”, remarcó Analytica.

“En el acumulado entre enero y noviembre, se redujeron un 1,5% en términos reales. Esta caída se da sobre otra de -26,9% en 2024”.

El 99,7% de las transferencias realizadas en 2025 correspondieron a gastos corrientes, mientras que el 0,3% restante a gasto de capital.

Las transferencias corrientes acumuladas en los primeros once meses disminuyeron un 1,7% mientras que las de capital aumentaron un 1982,6% explicado por la baja base de comparación .

Recorte en universidades

En once meses, la mayoría de las instituciones experimentaron reducciones en sus transferencias , con excepción de la Universidad Nacional del Alto Uruguay (6% anual), la Universidad de la Defensa (19%), Guillermo Brown (5%), Villa Mercedes (3,9%), Villa María (1%), José C. Paz (0,5%), Hurlingham (+18,3%), Formosa (0,4%) y La Matanza (0,5%).

“En algunos casos, estas variaciones positivas pueden explicarse por la fuerte contracción del gasto registrada en 2024, que generó una baja base de comparación ”, aclararon los economistas.

El proyecto de presupuesto 2026 prevé un incremento nominal del 9,9% respecto al presupuesto vigente para “Desarrollo de la Educación Superior”. Sin embargo, al ajustar por la inflación promedio proyectada del 26% para 2026, esta partida reflejaría una reducción real del 12,8%.

La “Asistencia Financiera para el Pago de Salario Docente y Autoridades Superiores” implicaría un ajuste del 14,8% frente al impacto de la inflación estimada.