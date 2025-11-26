Represas a dos “aguas”: entre un socio “molesto” en Santa Cruz y el lujo de descartar en Neuquén
Una provincia ruega reactivar una obra que al Ejecutivo le disgusta pero no se anima a cancelar. En otra licitación que sí promete rentabilidad, Energía filtra inversores y dejó afuera a capitales extranjeros.
Con un Brent en la frontera de los u$s 60, el sector energético argentino entra en una fase donde el precio internacional ya no es un aliado automático y obliga a los inversores a diferenciar con más precisión.