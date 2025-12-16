Hay una palabra que lo está volviendo loco a Donald Trump y que es “ affordability ”, un término en inglés que se traduce como “asequibilidad” pero que en nuestra vida cotidiana podríamos entender más fácil como “llegar a fin de mes”.

En las últimas semanas, es la expresión con la que políticos y economistas en Estados Unidos subrayan los problemas de bolsillo en el día a día de las familias producto de la inflación, todo mientras el jefe de Estado celebra su gestión como un éxito. En la última entrevista que dio en el sitio Politico, de hecho, se puso como calificación para su economía como “A+++++”.

Igualmente, las balas le están empezando a entrar en el debate público . “Los precios están bajando mucho. Pero ahora tienen una nueva palabra, ¿saben? Siempre tienen un engaño. La nueva palabra es asequibilidad”, dijo el domingo en una charla en la que por primera vez respondió a las críticas sobre las dificultades de las familias para poder pagar por los bienes básicos.

La prensa estadounidense ha bautizado los actos y las giras de los últimos días que está haciendo para afirmar que no todo está como dicen la oposición y los medios como el “ affordability tou r”, o el “tour de llegar a fin de mes”.

“Heredamos un desastre en cuanto a asequibilidad”, aseguró más tarde. “Pueden llamarlo asequibilidad o como quieran, pero los demócratas causaron el problema de la ‘affordability’ y somos nosotros quienes lo estamos solucionando”, añadió.

Uno de los principales azotes por este tema es el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, que en su blog le ha dedicado tres artículos al concepto. Con un mensaje que en la Argentina puede sonar bien conocido por las experiencias en gobiernos pasados: “Decirles a los votantes que no se molesten por el creciente costo de la vida porque sus ingresos están aumentando aún más rápido -incluso cuando sea cierto- es una buena manera de perder elecciones. (...)

En tiempos de inflación, la gente tiende a creer que se ganaron sus aumentos salariales, sólo para que los aumentos de precios se los arrebaten . Sermonearlos y decirles que no deberían sentirse así es una negligencia política”, escribió.

Desde otra perspectiva y por otros factores, ¿está Javier Milei empezando a afrontar su propia “crisis de affordability” como Trump? Hay un punto en común: el jefe de Estado habla de un éxito económico que se viene a estudiar desde otras partes del mundo, dice que lo invitan de todo el planeta a dar charlas y le agrega a sus políticas en la mayoría de los casos el superlativo “mayor de la historia” o “único en la humanidad”.

Pero sin embargo, en las encuestas se lee que la gente “no llega a fin de mes”. El informe de expectativas difundido ayer por la consultora de Fernando Moiguer es concreto: el 62% de los consultados a diciembre de este año redujo gastos durante el último mes, un 50% dice que se le termina el dinero antes del día 30 y un 57% de los hogares está endeudado, esto es 7 puntos porcentuales más que al comienzo del año.

El desgranado del ajuste respecto de un año atrás no deja dudas del cambio de hábitos por una cuestión de “asequibilidad”. El 70% dejó de tomar taxi y hacer salidas, el 69% dejó las bebidas alcohólicas y las golosinas y el 67% mermó o canceló asados con amigos y familia. En simultáneo, el 67% incrementó o mantuvo el uso del transporte público, el 51% hizo lo propio con el uso de autos y motos propios y un 46%, en tanto, expandió sus actividades deportivas y el streaming.

El hecho de que la inflación se resista a perforar el 2% y de hecho esté escalando suave paro constantemente desde el 1,5% de mayo al 2,5% de noviembre , el mismo nivel de hace un año, pero con la actividad entre el freno por las elecciones y el impacto del “cambio de modelo” hacia una mayor apertura le agrega drama al contraste entre el relato de la Casa Rosada y el sentimiento popular.

Trump con Milei en la Casa Blanca

Es cierto, el mismo estudio de Moiguer subraya que la población en simultáneo que se esfuerza sostiene y en algunos casos incrementa la esperanza sobre el porvenir, como si el cheque de respaldo al plan Milei -o el espanto por lo que refleja el espejo retrovisor- aún tuviera resistencia.

Con el resultado de las elecciones y una mayor tranquilidad con el tipo de cambio, la apelación a palabras como bonanza, estabilidad o crecimiento sobre la situación del país pasó del 32 al 42% de octubre a noviembre, en tanto que el uso de los términos “recesión”, “inestabilidad” y “crisis” bajó del 31 al 26%.

Desde otro punto de vista, es en parte lo que el economista Jorge Vasconcelos resumió como el nuevo problema que enfrenta la administración actual para pasar de la estabilidad, en caso de que se confirme, al crecimiento.

De acuerdo con el artículo de la Fundación Mediterránea, el Gobierno “tiene que remontar un rojo del orden de los u$s 15.000 millones de reservas netas negativas; en tanto que también tiene que revertir una caída del 2,8% en los últimos dos años en el empleo formal, “ ya que los sectores más dinámicos no han logrado compensar la débil performance de industria, construcción y comercio”.