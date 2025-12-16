Como Trump, Milei se asoma a su propia crisis de “los que no llegan a fin de mes”
El presidente de EE.UU. paga hoy el costo de una inflación rebelde que erosiona su popularidad, mientras Milei disfruta de su luna de miel tras las elecciones. Cuánto le durará el crédito al libertario y cuáles son los gastos que se están recortando
