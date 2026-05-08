El ministro de Economía, Luis Caputo, salió este viernes a despejar cualquier lectura que vincule la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el clima de negocios en la Argentina. En una conferencia de prensa convocada para dar precisiones sobre temas ministeriales, en el caso de Caputo sobre el Super RIGI, el titular de Hacienda fue consultado sobre el impacto que la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre Adorni podría tener en la percepción de los inversores externos. “Lo de Manuel no tiene ningún efecto en eso, de hecho venimos de un viaje con el Presidente en donde uno de los inversores nos dijo ´qué les pasa en la Argentina que creen realmente que yo voy a decidir una inversión en función del tipo de almohadillas (sic) que tiene el Jefe de Gabinete´“, apuntó con ironía. Para Caputo, la anécdota ilustra “un cambio estructural” en la percepción del país. El ministro sostuvo que, históricamente, los ruidos políticos se trasladaban a la economía porque la macroeconomía estaba desorganizada, pero que esa ecuación cambió. Como ejemplo, mencionó el caso de Perú, un país con alta inestabilidad política y rotación presidencial frecuente que, sin embargo, no ve afectada su economía cada vez que estalla una crisis institucional. “Los problemas políticos o judiciales quedan en la Justicia, quedan en la política y no se trasladan a la economía”, afirmó. Y agregó: “Eso es lo que está pasando ahora acá, particularmente cuando es un tema que realmente para nosotros no tiene ningún impacto“. La declaración llega en un momento de particular tensión para el Gobierno. La causa que investiga a Adorni, en manos del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, avanzó esta semana con nuevas declaraciones testimoniales y el levantamiento del secreto fiscal del jefe de Gabinete. La denuncia original, impulsada por la diputada Marcela Pagano, apunta a un incremento patrimonial del 500% en un único período fiscal y a una empresa offshore radicada en Uruguay vinculada al periodista Marcelo Grandío, señalado como socio de Adorni.