Mientras que el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, llena los casilleros de los organismos de la cartera, en el Senado la jefe de bloque del oficialismo Patricia Bullrich busca acelerar a fondo en las próximas semanas la habilitación para convalidar el ingreso de pliegos ya presentados. Son principalmente ascensos militares que luego deberán pasar por la comisión de Acuerdos, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto. Primero, el pleno deberá votar a mano alzada el ingreso de dichos pliegos. La exministra de Seguridad apuró una reunión de labor parlamentaria a la tarde para definir si podía ser este mismo miércoles, pero se abortó la misión. De hecho, fuentes aseguraron que Bullrich finalmente viajará a la ExpoAgro el miércoles y el resto de los senadores se negaron a dar quórum esta semana. “Esta semana dijeron que no, se rajan todos a sus provincias los que vinieron”, dijeron desde la Cámara alta. Posteriormente, se llevó adelante una reunión informal entre jefes de bloque y el plan B es llevarla adelante la semana que viene. En el marco de los pliegos contemplados para tratar, se encuentran 150 personas distribuidas entre la Fuerza Área, el Ejército, la Armada y ascensos individuales de militares, y otras cinco designaciones para la Autoridad Nacional de la Competencia. Además, hay un pliego judicial: el de Carlos Mahiques, padre del flamante ministro de Justicia y vocal de la Cámara Federal de Casación Penal. Este último fue presentado por el gobierno de Javier Milei el pasado 4 de febrero, con el objetivo de prorrogar su desempeño cinco años más, desde su designación oficial en el año 2018. El apuro para tratarlo se da porque el magistrado cumplirá los 75 años que marca la Constitución Nacional como límite para ejercer, en noviembre de este año. Según pudo saber El Cronista, ya antes de que su hijo sea el elegido por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para reemplazar a Mariano Cúneo Libarona, el asesor Santiago Caputo se había comprometido con el magistrado para prorrogar su mandato en la Cámara de Casación Penal. Quien estará a cargo de llevar adelante la aprobación de todos estos pliegos será Pagotto, designado como titular de Acuerdos el día antes del envío del pliego de Mahiques bajo el apadrinamiento de Eduardo “Lule” Menem, con quien es cercano. La senadora que lo precedió en dicha comisión fue Guadalupe Tagliaferri, del PRO. De esta manera, la hermana del Presidente tendrá bajo su órbita también el tratamiento de los pliegos, algo que será clave especialmente teniendo en cuenta la batería de candidatos que llegarán del ministerio de Justicia durante los próximos meses para cubrir las 300 vacantes en los tribunales inferiores. En este sentido también se avanzaron sobre designaciones de comisiones clave: este mismo martes se definió que Agustín Monteverde, economista y senador por la provincia de Buenos Aires, reemplace a Ezequiel Atauche de la comisión de Presupuesto. El jujeño, uno de los originales del reducido bloque libertario pre-octubre, funcionó siempre como el nexo entre la Cámara alta y el asesor Santiago Caputo. No obstante, la decisión no se la atribuyen a la interna de la cúpula, sino a una orden de Milei. “El Presidente quería que el titular de Presupuesto sea un economista, medio que ya se venía hablando. A Ezequiel le habían ofrecido la bicameral de Inteligencia, pero como este año la preside Diputados, eligió la Mixta Revisora de Cuentas”, explicaron desde el bloque de La Libertad Avanza a El Cronista. Esta última se trata de la “oscura” comisión bicameral que antes manejaba el diputado Miguel Ángel Pichetto y se encarga de trabajar los informes de la Auditoría General de la Nación (AGN). Del otro lado, se mantiene el hermetismo por quién impulsará LLA para la Comisión Bicameral de Inteligencia. Se trata del primer triunfo de Bullrich en renovar las caras de las comisiones, ya que la tropa del 2023 se resistió a darle lugar a los nuevos ingresos del bloque libertario: por caso, Bartolomé Abdala continuó en su mandato como presidente provisional del Senado. Este martes también se designó a Gonzalo Guzmán Coraita a cargo de Justicia y Asuntos Penales, en reemplazo de Pagotto, y la comisión de Trabajo y Previsión Social que lideró temporalmente Bullrich por la reforma laboral volvió a estar en manos de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, una senadora de su riñón.