El Gobierno de la provincia de Río Negro busca aprobar una medida que permita modificar varios puntos de la venta farmacéutica: ubicación de locales, cantidad de farmacias por farmacéutico y permitir la venta por delivery de medicamentos. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck busca reformar la Ley N°4438 para eliminar varias restricciones que están más que nada enfocadas a la instalación de nuevos locales y al envío de remedios y la telefarmacia. Actualmente, la norma indica que en la provincia rionegrina existen restricciones sobre la distancia mínima que puede haber entre farmacias, que varía entre los 200 y 400 metros según la población de la ciudad. Con la nueva medida que impulsa el proyecto, las farmacias ahora podrán instalar una farmacia en cualquier lugar de la ciudad, “sin ningún tipo de restricciones de distancia ni limitaciones pensadas para proteger estructuras existentes”, explicó Weretilneck. El gobernador añadió que “se eliminarán trabas en localidades pequeñas, permitiendo que un mismo farmacéutico pueda estar al frente de más de un establecimiento” y sumó que habrá “incentivos para promover la radicación en zonas alejadas”. La idea de la máxima autoridad provincial es “reducir las desigualdades en el acceso al medicamento”. “Ampliar la libertad de elección también significa facilitar el acceso a un servicio esencial para promover más competencia, más innovación y mejores respuestas”. EL proyecto busca conservar que se exija un director técnico farmacéutico que asuma la responsabilidad de esa farmacia, específicamente. Como novedad, el efecto principal que va a tener en las personas en su día a día es que ahora podrán pedir remedios por el celular y solicitar que los medicamentos sean entregados mediante delivery al domicilio indicado, cosa que antes no estaba permitido en la provincia. Además, el gobierno de Río Negro busca implementar de lleno la utilización de la receta electrónica obligatoria en toda la provincia. Este es uno de los puntos que la asociación de especialistas reconoce como positivo. Alejandra Fanloo, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro, comentó que sus colegas no tienen “buena experiencia de una buena distribución de las farmacias” con respecto a la idea de no restringir cantidad de farmacias por distancia como sucede en provincias como Córdoba, San Luis y Ciudad de Buenos Aires. Con esta medida, Fanloo consideró que “no dará mayor seguridad y acceso, sino que la farmacia se concentrará donde más le convenga al comerciante”. Sin la restricción de distancias, la presidenta alertó que no se podrá garantizar “que las farmacias se agolpen todas en el centro de Bariloche, por ejemplo”. “Tenemos que ir por más controles porque a mayor control se ayuda más y a mayor distribución de las farmacias se permite el acceso a lugares más inhóspitos”, aseguró.