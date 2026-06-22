Prixz, una farmacia digital que nació hace seis años, está desafiando a las gigantes. Reporta crecimientos de entre 300% y 400% año con año, 7 millones de visitas mensuales y entre 500,000 y 600,000 compradores al mes, superando digitalmente a cadenas consolidadas como Benavides o San Pablo.

“Este año (en crecimiento) sí nos vamos a ir por encima del 500% y vemos que la tendencia en lugar de frenarse se está acelerando”, compartió Sergio Pérez Conde, cofundador y director digital de Prixz, en entrevista con El Cronista.

Pérez asegura que al final de 2026, en transacciones digitales estarán acercándose a ser la farmacia número dos en el país.

Al ser una farmacia nativa digital, Pérez afirma que está impulsando que su negocio sea centrado en inteligencia artificial (IA), pues considera que es vital para acelerar su desarrollo y predecir picos epidemiológicos (como crisis de gastritis o gripa antes de que ocurran).

El emprendedor aseguró que no hay persona en Prixz que no emplee herramientas de IA, e incluso, en todas las pruebas de acceso y de las nuevas contrataciones los candidatos deben tener nociones ya no solo básicas sino avanzadas de IA.

No es la única farmacia que está apostando por la IA para eficientar su operación, hace unas semanas Farmacias del Ahorro, uno de sus grandes competidores anunció la adopción de inteligencia artificial en áreas como recursos humanos, tecnologías de la información, marketing, experiencia de cliente y la gestión de su e-commerce.

De operador logístico a competir con las grandes farmacias

Sergio explica que la empresa no nació originalmente como una farmacia. En 2016, comenzaron operando como una compañía de última milla para las mismas farmacias que hoy son sus competidores, ya que detectaron deficiencias en el servicio a domicilio.

"Veíamos que había un déficit en el servicio a domicilio y lo que hicimos fue montar una empresa más enfocada en la parte logística”, recordó el emprendedor.

Durante cuatro años de operación logística, se toparon con un gran problema estructural: para surtir una sola receta médica, un usuario o repartidor tenía que visitar casi tres farmacias distintas porque ninguna cadena tenía el catálogo completo.

“El tiempo de conseguir un producto con tráfico, con tiempos de espera era superior a los 90 minutos”, recalcó Pérez.

Al darse cuenta de que el sistema tradicional no estaba alineado con las necesidades de los pacientes —especialmente aquellos con enfermedades crónicas— decidieron transformar el modelo de negocio.

La llegada de la pandemia del COVID-19 en 2020 fue un catalizador; aceleró por completo la adopción digital y consolidó la hipótesis fundacional de Pixz: ofrecer todo lo relacionado con la salud en un solo lugar.

"Nos dimos cuenta que el sistema no estaba alineado a las la problemática de salud que veíamos en México que era alto porcentaje de personas con padecimientos crónicos degenerativos”, compartió el emprendedor.

Un negocio que busca alta fidelidad

La estrategia de Prixz no es la venta transaccional o de ocasión, sino la retención de pacientes crónicos que, según Pérez es más del 50% de la población mexicana, lo que les permite elevar drásticamente el valor del ticket promedio.

Pérez aseguró que su ticket promedio supera los MXN $1,300 pesos, una cifra que, afirmó, es entre tres y cuatro veces más que el ticket promedio de una farmacia física tradicional. Prixz lo ha conseguido debido a su programa de lealtad, que genera una recurrencia de más de cinco compras al año.

De dark stores a alianzas con terceros

Prixz hace entregas en un promedio de 45 a 90 minutos para los productos que tienen mayor demanda o se venden más en Ciudad de México, Guadalajara y Estado de México, y en el resto de la República Mexicana, el 90% de los pedidos llegan al día siguiente.

La apuesta es ser cada vez más rápidos, por ello el plan de escalabilidad logística para la segunda mitad del año es aumentar sus Crums (centros de reparto de última milla o farmacias cerradas al público).

Actualmente operan cinco centros logísticos propios, pero planean cerrar el año con entre 40 y 50 puntos de reparto mediante alianzas con terceros para expandir su presencia inmediata a ciudades como Puebla, Veracruz y Querétaro.

Además, para lograr tiempos de entrega competitivos en envíos foráneos, Pérez comentó que están ubicando sus almacenes en zonas estratégicas muy cercanas a los aeropuertos para ganarle entre 30 y 40 minutos a la logística tradicional.

El reto de Prixz es lograr mayor reconocimiento de marca, por eso en últimos meses, a pesar de ser una farmacia nativa digital ha apostado por lanzar publicidad en televisión abierta.

Pérez compartió que logró un acuerdo comercial en televisión que les ha permitido incrementar sus tasas de conversión entre un 15% y 20% mensual, con lo cual resolvió la barrera de desconfianza del usuario que no está inmerso en el entorno digital.