El Gobierno prende la aspiradora de dólares: frigoríficos aumentarán exportaciones pero deberán pagar más impuestos

El Gobierno tomó una medida que cambia el negocio de la carne y que era muy esperada por los productores. Se trata del levantamiento de la prohibición de exportar los llamados cortes populares de carne, que son siete, y sobre los que pesaba un cepo para vender al exterior. Aunque esto podría tener un efecto sobre los precios y el consumo en el mercado local.

Con esta medida se terminan esas limitaciones, y según las estimaciones oficiales esto podría generar en 2024 ingresos algo superiores a los u$s 3000 millones , por encima de los u$s 2700 millones que se sumaron en 2023, cuando regían las barreras exportadoras.

Siempre según las cifras que se manejan, la suma de los cortes populares -asado, vacío, falda, matambre, tapa de asado, nalga y paleta- permitirían alcanzar exportaciones de carne por cerca de 100.000 tonelada, contra las 920.000 toneladas del año pasado.

El fin del cepo representa una buena medida para el sector de la carne pero también para el propio Gobierno , que quiere incrementar las retenciones que hoy pagan las exportaciones de estos cortes, del 9% al 15%. Es decir: no restringirá las ventas al exterior, pero al mismo tiempo apuntará a recaudar más dólares.

Este plan, sin embargo, podría encontrar algunas complicaciones si se dan finalmente algunas de las condiciones que esperan algunos especialistas, y que tienen que ver con la sequía que pegó fuerte durante casi todo el año pasado.

Al haber menos alimento para los animales, el nivel de producción cae, y para 2024 se podría registrar una caída de hasta 1,3 millones de terneros . Y por si fuera poco, al no poder mantenerlas justamente por la falta de alimentos, se faenó casi el 50% de las hembras en varios meses del año pasado.

El impacto en el mercado interno

Esta menor producción no solo podría impactar en la capacidad exportadora -y como consecuencia de esto, en un riesgo de menor ingreso de divisas para el Gobierno de la mano de las retenciones-, sino que el riesgo es que también los especialistas advierten sobre un posible impacto en el mercado interno.

Según advierte Alberto Williams, titular de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires, el precio de la carne "no está de acuerdo al poder adquisitivo" de los consumidores , y según su visión el panorama empeorará.

Apunta que, ya con la apertura de las exportaciones de los cortes populares, los precios tenderán "a internacionalizarse", a lo que sin dudas habrá que sumarle los efectos de la inflación.

Lejos de frenar, la tendencia de los precios para el año claramente es al alza, aunque hoy es muy difícil saber en qué medida. "El kilo se situaría por arriba de los $ 20.000", apunta, y resalta que ya hoy se ve una baja importante en las ventas, ya que los valores no se amoldan al poder adquisitivo real de los consumidores.

Para Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), este proceso de alza en los precios no es nuevo. Sostiene que, luego de 10 meses en los que no hubo modificaciones en las pizarras de las carnicerías, la carne no encontró freno y en los últimos tiempos ya suma un alza cercana al 210% .

El efecto que esto produce y, de acuerdo con los especialistas, seguirá produciendo, es una baja en el consumo interno. En promedio, hoy en la Argentina se consumen unos 50 kilos por año por persona, aunque el escenario hace prever que caiga hasta los 44 kilos , por lo que la demanda total pasaría de 2,4 millones de toneladas a 2 millones.