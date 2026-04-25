La cocina se presenta como uno de los espacios del hogar que evoca tanto aprecio como aversión: mientras algunos disfrutan de la exploración de nuevas recetas, otros optan por permanecer alejados de ella. En este marco, una de las interrogantes más habituales se centra en la higiene de los alimentos, particularmente en lo que respecta a si es necesario lavar la carne antes de cocinarla. Dicha costumbre tiende a transmitirse de generación en generación. Muchos la consideran una práctica fundamental de limpieza, aunque no siempre resulta ser acertada. En realidad, puede resultar contraproducente y aumentar los riesgos sanitarios en lugar de mitigarlos. Según el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, no se debe lavar la carne cruda antes de cocinarla, porque esta puede propagar bacterias sobre las superficies de la cocina y utensilios. El problema principal es el agua. Aunque parezca inofensiva, puede actuar como vehículo de transmisión. Al entrar en contacto con la carne, las salpicaduras dispersan microorganismos hacia la pileta, la ropa o cualquier objeto cercano. La profesora Betty Feng, especialista en ciencias de la alimentación, lo explica de forma directa: “Lavar la carne antes de cocinarla no ayuda realmente. Lo único que hace es salpicar y podría contaminar de forma cruzada muchos de tus objetos de cocina: tu pileta, probablemente tu ropa, lo que tengas junto a la pileta”. Uno de los mayores riesgos al lavar la carne antes de cocinarla es la contaminación cruzada. Este fenómeno ocurre cuando bacterias presentes en un alimento se trasladan a otros mediante superficies, utensilios o el agua. Investigaciones recientes muestran que los patógenos pueden transferirse a través de pequeñas gotas que se dispersan al enjuagar los alimentos. Es decir, el lavado no elimina el riesgo, sino que lo amplifica. Jennifer Quinlan, experta en nutrición, lo resume con claridad: “Las bacterias no pueden saltar, no pueden moverse. Pero una vez que introduces agua, les estás dando una forma de moverse”. En lugar de lavar la carne, los especialistas recomiendan cocinarla correctamente. La temperatura es clave: debe alcanzar entre 100 y 150 grados centígrados para eliminar los microorganismos. El error de lavar alimentos no se restringe únicamente a la carne. Existen otros productos que tampoco requieren ser enjuagados antes de su preparación, puesto que esto puede comprometer su seguridad o calidad. En todos estos casos, la cocción adecuada constituye el método más eficiente para eliminar bacterias sin introducir riesgos adicionales. Es uno de los casos más peligrosos. El contacto con el agua puede esparcir bacterias como la salmonella en toda la cocina. La recomendación es cocinar el pollo completamente sin lavarlo previamente. Lavar los huevos elimina su capa protectora natural. Esto facilita la entrada de contaminantes a través de la cáscara. Lo mejor es utilizarlos directamente y evitar manipulación innecesaria. Al igual que el pollo, lavar la carne roja no reduce bacterias. Por el contrario, aumenta la posibilidad de dispersarlas. La cocción adecuada elimina microorganismos como la E. coli sin necesidad de agua previa. En este caso, el problema no es sanitario sino de calidad. Los champiñones absorben agua fácilmente, lo que afecta su textura y sabor. Lo ideal es limpiarlos con un paño húmedo.