El Gobierno pide "no minar el acuerdo" sobre el congelamiento de precios ni hacer "ruido" cuando negocian con el FMI

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, compartió sus definiciones sobre el acuerdo de precios y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de una conferencia de prensa que se llevó adelante este jueves en Casa de Gobierno.



Congelamiento de precios

"El acuerdo de precios que se alcanzó con una enorme cantidad de empresas está funcionando y avanzando", afirmó la funcionaria, al tiempo que destacó que "los gobernadores y los intendentes están comprometidos en que se cumpla".

"Los gobernadores van a participar también del control. Esperemos que lo hagan todos", deslizó Cerruti esta mañana. Y agregó: "(El jefe de gobierno porteño) Horacio Rodríguez Larreta dijo que el problema son los monopolios formadores de precios, esa visión la compartimos. Sería bueno que no traten de minar este acuerdo".

FMI

En lo que se refiere a las negociaciones con el FMI, la portavoz presidencial indicó que el jefe de Estado, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, trabajan en conjunto para el bienestar de la población.

"Nosotros votamos una ley, con todos los miembros, por lo cual nos comprometimos a que el acuerdo monetario con el Fondo Monetario Internacional va a pasar por el Congreso, cosa que no sucedió con el acuerdo que hizo Mauricio Macri", puntualizó.

Y en esa línea, continuó: "Nosotros llevamos adelante las negociaciones, las lleva adelante el ministro (Martín) Guzmán y el Presidente de la Nación, en representación de los argentinos y de las argentinas. Y me parece que eso es lo que tiene que quedar claro".

"Somos una fuerza política que está en el Gobierno para representar los intereses de los argentinos y argentinas", aseveró, a la vez que señaló que "Eso está puesto en la mesa de negociaciones y eso venimos a representar".

En esa dirección, Cerruti pidió evitar "generar algún tipo de ruido cuando estamos frente a una negociación" en la cual "no solamente dentro del Gobierno tiene que haber unidad, sino que también debería haber unidad de todas las fuerzas políticas, y de los argentinos y las argentinas" a fin de poder alcanzar "la mejor negociación", el "mejor acuerdo posible" y que esto no vaya en contra de la mesa del alimento".

"Me parece que sería un momento en el que Argentina podría dar un salto de calidad institucional, entendiendo que en estos temas hay que dejar que negocie quien tiene que negociar , en favor de los intereses de los argentinos y argentinas, y no generar rumores o falsas expectativas de situaciones que no existen en la realidad" , finalizó.

