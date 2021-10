Habló Larreta sobre precios congelados y estalló la polémica: "Hay que ir contra los monopolios"

Horacio Rodríguez Larreta criticó duramente el manejo de la economía por parte del gobierno del presidente Alberto Fernández. Dijo que el ministro Martín Guzmán "hace gala de que no tiene un plan".

Y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires disparó una frase polémica: "Para resolver la inflación se debe ir sobre los monopolios para que haya una verdadera competencia". Así, marcó su clara postura contraria a los precios congelados, la medida que impuso Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior.

Dicho congelamiento de precios sigue generando rechazo entre los productores de alimentos y los supermercadistas. También son numerosos los analistas que advierten sobre la posibilidad cierta de un desabastecimiento en las góndolas.

"Esto termina en desabastecimiento" , ya había advertido Larreta en cuanto se hizo oficial la primera medida del funcionario K Feletti al asumir el cargo en reemplazo de la camporista Paula Español.

"En la Argentina ya se ha demostrado una y mil veces que los controles de precios de forma compulsiva no han funcionado nunca en la historia del país. Ya sabemos cómo terminan: desaparecen los productos de las góndolas, hay desabastecimiento, se cambian las etiquetas de los productos".

Y, categórico, lo definió como "un parche, porque no logran bajar la inflación como prometieron". Hoy , en diálogo con María O'Donnell en Radio Urbana Play, Larreta fue más allá .

"Hay un tema de no tener plan económico: no hay estabilidad, no se invierte y no aumenta la oferta. La manera de controlar los precios es con un aumento de la oferta, pero no hay inversión en la Argentina porque cambian las reglas de juego de un momento para el otro ".

Además, dijo que "cuando contestan que el plan es el presupuesto, te das cuenta que eso no es así. Estaba previsto 29% de inflación este año y vamos a terminar arriba de 50%. ¿Adónde está el plan?".



Por eso, fue contundente: "Para resolver la inflación se debe ir sobre los monopolios para que haya una verdadera competencia, porque los monopolios no ayudan a bajarla".

Y si bien aclaró que lo decía "en general, sin hablar de una industria en particular", enseguida hubo reacciones en redes sociales .



El primero en repudiar las declaraciones de Larreta fue el economista y empresario Gustavo Lazzari, quien está al frente del frigorífico familiar Cárdenas , ubicado en Mataderos.

En su cuenta de Twitter publicó: "Declaración siniestra de Horacio Larreta. ¿De qué monopolio habla? ¿Está a favor del control de precios? Somos 15000 fabricantes de alimentos que nos fumamos 180 impuestos y el Estado más ineficiente del planeta .

Tras calificar las palabras de "enorme estupidez culposa", Lazzari, quien es candidato a diputado nacional en la lista de Ricardo López Murphy en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) por la Ciudad de Buenos Aires, enumeró:

1) "No se puede hablar de monopolios en plural"

2) "No hay monopolio en ningún sector de la industria"

3) "Con mercados abiertos esa palabra es ridícula"

4) "Se refiere a la industria de alimentos donde somos 15000 fabricantes"

Y, lapidario, cerró: "Otro fanático del iceberg".

