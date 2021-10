Inflación, congelamiento de precios y acuerdo con el FMI: las definiciones de Carlos Melconian

El economista Carlos Melconian afirmó que la inflación es "aliada de este Gobierno", al señalar que el Poder Ejecutivo no la quiere bajar para poder "amortizar la deuda pública, el pasivo del Banco Central en Lelics y el gasto público".



El ex presidente del Banco Nación durante la administración de Mauricio Macri sostuvo que si el Gobierno baja la inflación "tiene un problema en una convivencia civilizada".

De acuerdo con el economista, después de las elecciones, el Gobierno va a "proteger" a la inflación "con bajo control, debido a que en términos reales se va a comer a las Lelics, la deuda pública en pesos y el gasto público que nominalmente no se animaron a bajar".

Melconian: "El dólar blue no es bajo, solo se espiraliza por el desorden del Gobierno"



"Quién te ayuda a comer el gasto público, que no te animás a bajar y que lo tuviste olímpicamente estos dos años, porque no te animás a pararte delante de la gente a decir 'hay que bajar ese gasto público'", agregó.

"Hacés como que lo subís, pero si lo subís al 30 y la inflación es 50, lo cagaste 20", advirtió esta semana el ex funcionario en declaraciones Radio Rivadavia.

Expresó que "para convivir de manera civilizada con un proceso inflacionario elevado, debe haber una estabilidad del tipo de cambio y negociar con el Fondo Monetario Internacional".

"Si el Gobierno tiene instinto de supervivencia, tiene que ver como se convive. El punto número uno no es bajarse los pantalones con el FMI, sino es saber antes que de que lleguen vencimientos, qué querés hacer en términos de mantener una situación civilizada", señaló.

Melconian evitó entrar en polémicas con el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien el lunes le tiró por elevación, al asegurar que "cuando a la derecha le tiramos la justa, inmediatamente sacan a sus perros a ladrar".

"Los tipos formados afuera, vienen y quedan cooptados por la pelotudez de la demagogia, ahí no tengo más nada que decir. No me voy a prender en ese gallinero", deslizó Melconian en referencia a los dichos del titular del Palacio de Hacienda.

Guzmán habló sobre la devaluación y anticipó un acuerdo con el FMI por etapas



Según su perspectiva, la sociedad quiere transitar "de la manera más tranquila posible" los dos años de mandato que le quedan al Gobierno, y en 2023 "cuando haya presidencial, que venga alguien que resuelva los problemas".

Por otra parte, Melconian criticó el congelamiento de precios impulsado por el Gobierno porque "siempre ha fracasado", y calificó la medida de " política electoral para noviembre".