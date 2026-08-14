La forma de colocar el papel higiénico se convirtió en un tema recurrente de debate en hogares y redes sociales. Pese a que muchos piensen que es solo una cuestión de costumbre, los especialistas en higiene doméstica sostienen que ponerlo hacia adelante es la opción más recomendable.

El sentido en el que se coloca el rollo responde a argumentos vinculados con la higiene y la practicidad. Además, su propio diseño deja un antecedente para saber la forma correcta de ponerlo.

Por qué se debe poner el papel higiénico hacia adelante

La recomendación más extendida es colocar el papel higiénico hacia adelante, con la unta del rollo cayendo hacia la parte exterior y visible. Es la posición que aparece en la patente original del producto registrado por Seth Wheeler en 1891, donde el extremo sale orientado hacia el frente.

Si bien esta patente no funciona como ley doméstica, si evidencia cuál era el diseño pensado por el creador.

Por qué recomiendan poner el papel higiénico hacia adelante

Los expertos en higiene suelen mencionar diversas ventajas:

Se encuentra el extremo más rápido.

Se desprende con una sola mano con mayor facilidad.

Se reduce el contacto de los dedos con la pared o el soporte.

El rollo luce más ordenado y limpio.

Facilita la reposición cuando se cambia el rollo.

¿Qué pasa si se coloca el papel higiénico hacia atrás?

Cuando el extremo queda pegado en la pared, las personas deben tocar más el rollo para encontrar la primera hoja. Esto aumento el contacto con la superficie que puede estar cargada de humedad, polvo o microorganismos.

Sin embargo, existe una excepción en donde colocarlo de esta manera puede ser beneficiosa. En los hogares con mascotas pequeñas o niños puede servir para evitar que lo desenrollen jugando.