En medio del clima enrarecido que atraviesa al Gobierno e Javier Milei, ahora Fernando Bearzi renunció como director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), El funcionario había sido designado al frente del organismo previsional el año pasado en reemplazo de Mariano de los Heros, una de las sillas más calientes de la administración libertaria desde diciembre de 2023. Lo reemplaza Guillermo Arancibia. El economista, de 55 años, había asumido con un perfil técnico vinculado al sistema financiero y previsional. Hasta su desembarco en la conducción de ANSES, se desempeñaba como subdirector ejecutivo de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), uno de los activos clave del organismo. Cercano al ministro de Economía, Luis Caputo, el exdirector ejecutivo de ANSES acumulaba una trayectoria en el sector público y privado ligada a la gestión de inversiones y riesgos financieros. En su perfil profesional se define como especialista en “Administración de Riesgos, Inversiones e Instrumentos Financieros” y con experiencia en liderazgo de equipos tanto en el Estado como en empresas. El rumor sobre la posible salida de Bearzi de la ANSES comenzó a circular en horas del mediodía. Pese a tratarse de un funcionario de bajo perfil, el ahora exdirector ejecutivo mantenía una activa participación en sus redes sociales, defendiendo la gestión libertaria. A comienzos de mes, se había mostrado junto con la ministra de Capital Humano, y el gobernador misionero, Hugo Passalacqua, en la firma de un convenio con el gobierno provincial para fortalecer su sistema previsional. Se trata de uno de los reclamos de larga data de 13 distritos federales, entre ellos el de la provincia del NEA. Su paso por la administración nacional incluyó cargos de perfil financiero: fue presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior Fideicomiso al inicio de la actual gestión y antes que ello se había desempeñado como director por ANSES en Edenor en 2016 y ejecutivo de Nación Bursátil entre 2017 y 2020. También desarrolló una carrera académica vinculada a las finanzas: dirigió el Posgrado en Finanzas de la UCA entre 2020 y 2023 y actualmente encabeza el MBA de esa misma universidad. Previo a tomar el timón previsional, Bearzi había destacado públicamente el rumbo económico del Gobierno. “Ha sido un año extraordinario, histórico”, señaló en una publicación en sus redes sociales en la que agradeció al presidente Javier Milei y a los ministros Sandra Pettovello y Luis Caputo por “su apoyo incondicional y confianza”. Su salida, sin embargo, abre un nuevo interrogante sobre la estabilidad en la conducción de ANSES, un área sensible en la gestión libertaria por su peso en el gasto público y el sistema previsional. EN DESARROLLO