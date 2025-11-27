Argentina se prepara para un salto estratégico en su capacidad de defensa aérea con la próxima llegada de los primeros 6 cazas F-16 operativos que ya se encuentran en etapa final de preparación en Dinamarca. Más allá del hito que representa la incorporación de estos modernos aviones, se destaca especialmente la aplicación en sus fuselajes del innovador recubrimiento de pintura furtiva Have Glass V, una tecnología exclusiva que transforma el combate aéreo en la región.

Los F-16 llegarán a la Argentina el próximo 6 de diciembre y ya se encuentran en los preparativos finales en Dinamarca. De hecho, a mediados de septiembre, el Ministerio de Defensa argentino informó que, conforme al contrato con la Agencia Logística de Adquisiciones para la Defensa de Dinamarca (DALO), el Servicio de Mantenimiento para la Defensa danés (FVT) había culminado el proceso de pintado y ensamblado de las primeras seis aeronaves F-16 destinadas a la Fuerza Aérea Argentina (FAA). Según pudo verse en las fotos difundidas, estas unidades portan ahora el esquema Have Glass V, caracterizado por un tono gris oscuro, que reduce la firma radar y, por lo tanto, hace mejora la “furtividad” de los aviones.

F-16: qué es Have Glass V y por qué cambia el combate aéreo

Have Glass V es una pintura RAM (Radar Absorbent Material) de quinta generación aplicada a cazas avanzados que combina partículas ferromagnéticas y materiales compuestos para absorber y dispersar las ondas de radar enemigas, disminuyendo así la detección y rastreo por sistemas enemigos.

Este recubrimiento no es común en Latinoamérica y está presente en aeronaves de élite como el F-35, además de algunos F-16 modernizados en fuerzas aéreas de Europa y Asia.

Un F-16 ya pintado con las insignias de la Fuerza Aérea Argentina y con la pintura Have Glass V.

La aplicación de Have Glass V no convierte al F-16 en un avión “stealth” absoluto como un F-35, pero sí reduce significativamente la sección transversal radar (RCS), haciéndolo mucho más difícil de detectar y seguir. En combates modernos, esto se traduce en una ventaja táctica clave que puede significar la supervivencia en ambientes cargados de radares y misiles guiados.

Cuándo llegarán los F-16 a la Argentina

La operación para trasladar estos aviones desde Dinamarca a la Argentina está en planificación avanzada. El vuelo de ferry planificado se realizará con acompañamiento aéreo de reabastecedores KC-135R y soporte logístico con un C-130 Hércules de la FAA, con la llegada prevista a la base Área Material Río IV a principios de diciembre de 2025. La Argentina recibirá posteriormente las 24 aeronaves restantes de forma escalonada.

Hay que tener en cuenta que en el país ya se encuentra un F-16 pero sin capacidad de vuelo, dado que está destinado al entrenamiento de mecánicos y personal de mantenimiento de la Fuerza Aérea Argentina en general.

Detalles de los trabajos realizados en Dinamarca a los futuros F-16 de la Argentina.

La fase final de los preparativos para la llegada de los F-16 operativos desde Dinamarca incluye la realización de pruebas de vuelo y la finalización la de documentación técnica para la incorporación a la operatividad argentina.

A fin de cuentas, la incorporación del F-16 con tecnología Have Glass V posiciona a la Fuerza Aérea Argentina a la vanguardia en Latinoamérica, introduciendo una mejora significativa en capacidades defensivas y de despliegue aéreo. Esta innovación tecnológica puede cambiar las reglas del combate aéreo en la región, alineando a Argentina con estándares avanzados de la aviación militar mundial.