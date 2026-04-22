El Servicio Militar Nacional (SMN) continuará siendo obligatorio en México durante 2026, aunque el esquema experimentará modificaciones en comparación con años anteriores. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha implementado una serie de ajustes que tienen como objetivo modernizar el proceso y adaptarlo a la realidad contemporánea de los jóvenes. Los cambios propuestos buscan que el cumplimiento de este deber cívico no implique una interrupción significativa de las actividades académicas o laborales, al tiempo que se preservan los lineamientos fundamentales del servicio. En este sentido, es esencial conocer cómo funcionará el SMN el próximo año para aquellos que deban llevar a cabo el trámite. Con el nuevo esquema, el cumplimiento podrá realizarse en solo 13 sesiones sabatinas, lo que equivale a un periodo aproximado de tres meses. Esto permite que los jóvenes puedan cumplir con la obligación sin descuidar sus estudios o su trabajo. La principal novedad del Servicio Militar Obligatorio para la clase 2008 y los remisos es la implementación de una modalidad de adiestramiento intensivo, pensada para reducir de forma significativa el tiempo de permanencia. El registro es presencial y debe realizarse en la Junta de Reclutamiento del municipio o alcaldía correspondiente, ya que hacerlo fuera de plazo puede derivar en sanciones. Para los jóvenes nacidos en 2008 y los remisos, la inscripción al Servicio Militar 2026 ya está abierta. El alistamiento comenzó el 2 de enero y se extenderá hasta el 15 de octubre, por lo que se recomienda no postergar el trámite. En noviembre de 2026 se realizará el sorteo del Servicio Militar, donde se definirá, mediante el sistema de bolas de colores, quiénes deberán cumplir con las sesiones de adiestramiento fijadas por la Sedena. Para llevar a cabo el proceso del Servicio Militar, los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación: Los interesados deben cumplir con estos requisitos para poder iniciar el trámite correspondiente. Obtener la Cartilla Militar liberada es un elemento fundamental para el avance profesional, ya que actúa como identificación oficial y es un requisito indispensable para acceder a determinados cargos en la administración pública y en algunas instituciones educativas. Con la implementación de 13 sesiones sabatinas, la Sedena tiene como objetivo facilitar el cumplimiento del SMN y promover valores de disciplina y compromiso social. Por tal motivo, se aconseja no dejar el trámite para finales de octubre, periodo en el cual la demanda en las juntas de reclutamiento tiende a incrementarse.