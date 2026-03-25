El Gobierno nacional oficializó este miércoles una modificación relevante en el esquema de ordenamiento fiscal entre la Nación y las provincias. A través del Decreto 171/2026, publicado en el Boletín Oficial, se redefinen plazos, procedimientos y criterios técnicos para avanzar en la compensación de deudas recíprocas. La medida actualiza el régimen creado en 2024, que buscó establecer un mecanismo institucional para saldar obligaciones cruzadas entre distintos niveles del Estado, muchas de ellas acumuladas durante años sin un sistema uniforme de registro ni validación. En ese marco, el nuevo decreto introduce ajustes operativos que apuntan a resolver los principales cuellos de botella detectados en la implementación inicial: plazos insuficientes, dificultades para acreditar la legitimidad de las deudas y divergencias técnicas entre jurisdicciones. Uno de los cambios centrales es la reapertura del proceso de adhesión para provincias que no se habían incorporado originalmente, lo que vuelve a abrir la posibilidad de integrar un esquema de saneamiento fiscal con alcance federal. En la primera etapa del régimen, ya se habían sumado provincias como Salta, Catamarca, Chubut, Misiones, La Pampa, Santa Cruz, Tucumán y Corrientes, lo que funcionó como antecedente para la nueva reapertura del esquema. Al mismo tiempo, se amplía el plazo para presentar la documentación respaldatoria hasta el 31 de diciembre de 2027, en línea con la dificultad de acreditar deudas y créditos acumulados durante años. El decreto establece una nueva ventana de 60 días hábiles administrativos para que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires que no habían adherido al régimen formalicen su incorporación. Además, con la extensión de la fecha de adhesión, las provincias tendrán más tiempo para reunir y presentar la documentación necesaria para validar las deudas que buscan incluir. A partir de ahora, las jurisdicciones deberán acompañar sus presentaciones con informes técnicos que acrediten la existencia de las obligaciones, su cuantificación y la conveniencia de incluirlas en el esquema de compensación. El decreto también formaliza un mecanismo para resolver discrepancias. Si surgen diferencias entre lo informado por una provincia y lo validado por el Estado nacional, se habilita una instancia de negociación de hasta 180 días hábiles administrativos, basada en principios de buena fe y lealtad federal. La normativa introduce un esquema de control más preciso para garantizar la consistencia técnica de los acuerdos. Cada parte —Nación o provincia— será responsable de validar las deudas o acreencias que propone incluir, lo que establece un esquema de responsabilidad directa sobre la información presentada. Sin embargo, esa validación no es automática. Los organismos con competencia en la materia dentro del Estado nacional deben producir informes técnicos sobre la verosimilitud, cuantificación y conveniencia de las obligaciones. Además, se exige la intervención previa del servicio jurídico del Ministerio de Economía antes de la firma de cualquier acuerdo. Cuando existen diferencias entre las partes, el proceso no se judicializa de forma inmediata. El decreto establece una instancia de negociación técnica, con plazos definidos, que busca alcanzar consensos dentro de un marco institucional basado en la buena fe. Otro punto clave es la delimitación del rol de los organismos de control. La Sindicatura General de la Nación y la Procuración del Tesoro solo intervendrán cuando las obligaciones estén bajo litigio judicial o arbitral y el Estado nacional reconozca un derecho o crédito en disputa. Este punto busca reducir la intervención generalizada de estos organismos y concentra su participación en escenarios de conflicto formal, lo que agiliza el proceso en los casos ordinarios.