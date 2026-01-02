Este viernes, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto 939/2025, el cual prorroga por un año adicional un beneficio clave para los colegios privados .

En detalle, la medida extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 la exención de pagar los aportes patronales. La norma tiene como objetivo morigerar los futuros aumentos de las contribuciones y que, al mismo tiempo, impacten en las cuotas de los alumnos que asisten a estos colegios.

La prórroga fue implementada a través del texto oficial que lleva la firma del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; y ministro del Interior, Diego Santilli.

El documento señala que el plazo alcanza a los establecimientos educativos de gestión privada que se encuentran incorporados a la enseñanza oficial en las Leyes 13.047 y 24.049. Según los argumentos del Ejecutivo, la aplicación plena del régimen general habría generado “un incremento desmesurado en las contribuciones patronales a pagar” a partir de 2026.

A su vez, el Gobierno recordó que este beneficio comenzó a implementarse a partir de 2020. Remarcó que el Decreto 814/2001 había eliminado exenciones y reducciones en las contribuciones patronales y fijado nuevos niveles aplicables a los empleadores del sector privado. No obstante, el artículo 24 de la Ley 27.541 excluyó de las disposiciones a los colegios privados, por lo que el Ejecutivo prorrogó este alivio en varias oportunidades.

El decreto incluido en el BO agrega que el principal costo operativo y financiero de los establecimientos educativos privados “está representado por el componente salarial, en el que se incluyen las correspondientes contribuciones patronales”. En ese sentido, advirtieron que un aumento impactaría con mayor fuerza “en jurisdicciones alejadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires”.

Sostiene además que la mayoría de los establecimientos educativos privados recibe aporte estatal financiados por las provincias tras la transferencia de los servicios educativos a las jurisdicciones provinciales.

“El incremento de las contribuciones patronales generará un aumento importante en las partidas presupuestarias de las Provincias, ya que el aporte estatal no solo contribuye al pago de los sueldos de los docentes curriculares sino también al pago de las contribuciones patronales de aquellos salarios”, insistieron.

Por último, se afirma que “en los casos en los cuales el instituto educativo no reciba aporte estatal, o lo reciba parcialmente, el significativo aumento de las contribuciones patronales originará incrementos importantes en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos y afectará su economía".